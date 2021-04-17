وشكلت مسألة تجديد عقد ليونيل ميسي الذي ينتهي في آخر يونيو المقبل، مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للابورتا، الذي كشف عن تطور المحادثات الجارية مع النجم الأرجنتيني.

وقال لابورتا في مقابلة مع برنامج "جوغونيس" الإسباني، إن برشلونة وميسي لم يتوصلا بعد لاتفاق نهائي بشأن مستقبل اللاعب.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لابورتا أشار إلى رضاه عن المحادثات الجارية مع ميسي، لافتا إلى وجود تقدم في المفاوضات.

وكانت الصحيفة الإسبانية كشفت مؤخرا، أن البرازيلي نيمار أوقف مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، مشيرة إلى "احتمال قوي" لعودته إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.

ووفق الصحيفة، فإن نيمار قرر عدم تجديد عقده مع بطل فرنسا بعد مؤشرات جديدة ترجح بقاء ميسي في برشلونة، مع عودة رئيس النادي لابورتا.

وبعدما كانت التقارير الصحفية تشير إلى انتقال ميسي إلى باريس سان جرمان، تجددت التكهنات بشأن عودة نيمار إلى برشلونة لمزاملة النجم الأرجنتيني مرة أخرى، بعد 4 سنوات من الرحيل عن "كامب نو" مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم بتاريخها.

ونقلت "ماركا" عن صحيفة "أرا" الكتالونية، أن نيمار (29 عاما) بات متأكدا من أن ميسي (33 عاما) لن يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم، وأن النجم البرازيلي أبلغ وصيف الدوري الإسباني برغبته في العودة.

ويتفق هذا السيناريو مع ما قاله في وقت سابق أندري كوري، كشاف اللاعبين السابق لنادي برشلونة: "نيمار سيلعب مع ميسي مجددا. ليس في باريس سان جرمان لكن في برشلونة".