وبحسب تقرير لصحيفة "صباح" التركية، الجمعة، فإن مسؤولي النادي التركي مهتمون بالتعاقد مع أفشة، والذي جذب انتباه "كشافي الفريق" خلال مراقبتهم لمصطفى محمد، الذي يلعب مع غلطة سراي حاليا، على سبيل الإعارة من الزمالك المصري.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن مسؤولي غلطة سراي سيتقدمون بعرض رسمي إلى إدارة الأهلي المصري لضم أفشة بنهاية الموسم الجاري، بعد النجاح الذي حققه مصطفى محمد حتى الآن مع الفريق التركي، وفق ما نقلت "آس" الإسبانية.

ويبحث النادي التركي عن صانع ألعاب جديد، بعد فسخ التعاقد مع يونس بلهندة، نجم الفريق السابق، الشهر الماضي.

ويواصل أفشة تألقه منذ انتقاله من بيرميدز إلى الأهلي، حيث أحرز 3 أهداف ولعب 7 تمريرات حاسمة لزملائه تحولت إلى أهداف في 19 مباراة خاضها مع الفريق في كل البطولات.

ويعد هدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الغريم الزمالك الأشهر في مسيرته، حيث جاء بمثابة "ضربة قاضية" في الدقائق الأخيرة، ومنح للعملاق الأحمر لقبه التاسع في البطولة.