وقررت لجنة الانضباط إيقاف إمام عاشور لاعب نادي الزمالك 12 مباراة، وكذلك 5 من لاعبي فريق 99 بالزمالك لمدة 8 مباريات، بناء على شكوى الأهلي التي تقدم بها إلى مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتناولت عقوبات لجنة الانضباط تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مبلغ 200 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه لخماسي فريق الشباب من مواليد 99.

جدل كبير حول عقوبات الجبلاية

وذكر مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أن الزمالك أرسل استئنافا إلى لجنة التظلمات ضد عقوبات لجنة الانضباط، مشيرا إلى أن اللجنة تملك الحق في اعتماد العقوبة أو إلغاؤها أو تخفيفها.

وأوضح المصدر أن الأهلي هو الآخر أرسل استئنافا ضد قرارات لجنة الانضباط بشأن المقطع المصور للاعبي الزمالك عقب مباراة الفريقين في دوري الجمهورية التي أقيمت مساء الأحد الماضي بفرع الأهلي مدينة نصر.

الزمالك: قرار الانضباط يشوبه عوار

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عمرو الدرديري في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية": "قرار لجنة الانضباط يشوبه عوار لأن لائحة اللجنة تؤكد على أنه لا يجب اتخاذ أي قرار إلّا بعد التحقيق أو عمل جلسة استماع، وهو ما لم يحدث في حالة ناشئي الزمالك".

وتابع: "العقوبة الصادرة ضد لاعبي الزمالك خارج اللائحة، كيف يصدر ضد لاعبين ناشئين لا يعرفهم أحد عقوبة 100 ألف جنيه وعقودهم لا تصل إلى هذا المبلغ من الأساس؟ هي عقوبة غير قانونية".

وبشأن الخطوات التي تم اتخاذها بشأن قرار الجبلاية يعلق الدرديري: "تقدمنا باستئناف إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة مدعم بكافة نصوص اللائحة الواضحة، وهي غير لجنة الانضباط لأنها أخر درجات التقاضي في اتحاد الكرة".

وعن استئناف الأهلي، قال الدرديري: "كلها (أفلام هندي) يقوم بها المسؤولين في النادي الأهلي، من أجل الضغط على لجنة التظلمات لإصدار أكبر عقوبة ضد إمام عاشور، لأن الأهلي يهمه إمام بسبب الواقعة السابقة له مع وليد سليمان، واستئناف الأهلي من الأساس غير قانوني".

وأردف الدرديري: "التماسنا يوقف قرار لجنة الانضباط لحين البت فيه، ونحن ننتظر قرار لجنة التظلمات وفي حال لم ينصفنا القرار سنتجه إلى لجنة التسوية باللجنة الأولمبية".

وبسؤال متحدث الزمالك عن امتلاكهم مقاطع فيديو تدين لاعبي شباب الأهلي مواليد 99 وهم يسبون الفريق قال: "نعم لدينا مقاطع فيديو وسنقدمها، نحن نتبع كافة الخطوات القانونية للحفاظ على حقوقنا ولسنا نسير وراء حديث البعض من جمهور الزمالك ممن ينادوا بتجميد نشاط الكرة".

الأهلي: القيم الأخلاقية أهم من البطولات

وفي السياق، علق رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي جمال جبر لـ"سكاي نيوز عربية": "قمنا بدفع رسوم الاستئناف لاتحاد الكرة (أربعة و ثلاثون ألف ومائتان)، رأينا أن قرارات لجنة الانضباط غير رادعة و قرارات لا تتصدى للانفلات الأخلاقي".

وأوضح جبر موقف النادي الأهلي من عقوبات لجنة الانضباط قائلا: "لا بد من تطبيق اللوائح والقوانين بدون موائمة وتوازنات لأن القيم الأخلاقية أهم من البطولة والانتصار".