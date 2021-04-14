وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على تويتر، محاولة عمال الملعب إزاحة بقايا الزجاج المحطم من حافلة ريال مدريد، داخل ملعب أنفيلد.

ووفقا لصحفيين مختصين بتغطية اللقاء، فأن جماهير ليفربول قامت برشق الحافلة بالحجارة والأدوات البلاستيكية عند وصولها أنفيلد.

ويواجه ليفربول مهمة صعبة أمام ريال مدريد في أنفيلد، مساء الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول للانتصار بنتيجة 2-0 أو أكثر للتأهل لنصف النهائي، بعد خسارته بنتيجة 1-3 ذهابا في مدريد.