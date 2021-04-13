وعقب الانتصار المهم لريال مدريد على برشلونة، بنتيجة 2-1، خرج زيدان ليعلن أن فريقه وصل "حده الأقصى" جسديا، وأن الإرهاق وصل حده مع اللاعبين.

هذه الكلمات أعادت ذكريات أليمة لريال مدريد، قبل 17 عاما، عندما كان زيدان لاعبا للفريق.

السيناريو كان مشابها لمباراة ريال مدريد وليفربول الماضية، حيث واجه ريال مدريد خصمه موناكو الفرنسي، وتقدم بنتيجة 4-2 بالذهاب في مدريد.

ولكن في الإياب، فاجأ موناكو الجميع، وأقصى الملكي من البطولة، بالانتصار عليه بنتيجة 3-1.

وقارنت صحيفة "ماركا" بسيناريو عام 2004، بهذا الموسم، وحذرت من أنه مشابه كثيرا من ناحية المنافسات.

فريال مدريد وقتها كان ينافس بقوة على الدوري، وكان متقدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه انهار جسديا أمام موناكو، بالرغم من التقدم المريح في الذهاب، ثم تعرض لسلسلة هزائم بالدوري وفقد اللقب لمصلحة فالنسيا.

والأربعاء، سيواجه ريال مدريد خصمه ليفربول، وكله أمل أن لا يتكرر سيناريو 2004، وأن لا يفاجئ ليفربول الجميع ويقصي ريال مدريد "المترنح" بسبب الإرهاق الشديد للاعبين.