وأصيب تريزيغيه بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء فريقه بنظيره ليفربول الإنجليزي خلال الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وعن حالته الصحية الآن، يقول شقيق اللاعب ووكيل أعماله، محمد حسن، لـ"سكاي نيوز عربية" إن تريزيغيه سيتم عرضه اليوم الثلاثاء على طبيب ركبة مخصص، في جراحات الرباط الصليبي لتحديد الموعد المقرر لإجراء العملية، داعيا الجماهير أن تدعو له، خاصة وأن جراحات الركبة غالبا ما تضطر اللاعب لأن يمكث مدة طويلة قبل العودة للملاعب.

وجاءت الإصابة بعد تدخل قوي مع إلكسندر أرنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، ليغادر اللاعب المصري الملعب متأثراً بإصابته، ليدخل مدرب فريقه في حسابات كثيرة خاصة وأنه أحد النجوم الأساسية لفريقه.

محمد صلاح: أتطلع لرؤيتك

"تريزغيه نشر عبر صفحته الرسمية على إنستغرام: "الحمد لله حين نرضى بالقدر.. الحمد لله حين نفرح.. الحمد لله حين نحزن.. الحمد لله حين نمرض". وتفاعل مع تغريدته آلاف المتابعين الذين تمنوا الشفاء العاجل للاعب.

وتضامن لاعبو المنتخب المصري مع زميلهم، ومنهم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونجم ليفربول، بتغريدة على حسابه في إنستغرام: "أتمنى لك الشفاء العاجل، وأتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى في الميدان قريبا".

وحرص حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على التواصل مع تريزيغيه؛ للاطمئنان على حالته ومعرفة مدى خطورة الإصابة التي تعرّض لها.

وشد المدير الفني من أزر اللاعب معنويا للتعافي، خاصة أنه يعتبر من العناصر المهمة للمنتخب الوطني التي يعتمد عليها الجهاز الفني، فيما يستعد المنتخب لفترة التوقف الدولي في يونيو القادم، ومواجهة منتخبي أنغولا والغابون في بداية منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وبحسب تقارير طبية فإنه في حال وجود تمزق كامل في الرباط الصليبي، فإن اللاعب يحتاج إلى جراحة لإعادة بناء الجزء الممزق.

ولن يكون بإمكانه اللعب إلا بعد مرور 6 أشهر، وأحيانا تصل المدة إلى 9 أشهر قبل أن يعود إلى المستطيل الأخضر.