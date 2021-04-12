وكان المنتخب المصري للشباب قد فاز في دور 32 على صربيا 45- 32 وفي دور 16 على منتخب أستونيا 45- 34 ثم واجه منتخب فرنسا في ربع النهائي وحقق الفوز عليه بنتيجة 45- 36، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام الفريق الروسي.

كما نجح المنتخب الوطني للشابات في الحصول على المركز الرابع بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي في دور الثمانية بنتيجة 45-32، ليخسر أمام المنتخب الاسباني في نصف النهائي.

وكان المنتخب الوطني للشابات تغلب على المنتخب الجزائري في دور ال32 بنتيجة 45-27، ليتغلب على منتخب yستونيا في دور ال16 بنتيجة 45-28.

ويشارك المنتخب الوطني للشباب بأربعة لاعبين هن محمد ياسين، إبراهيم رمضان، محمد السيد، عمرو عبد البكري.

في غضون ذلك، يشارك المنتخب الوطني للشابات بأربع لاعبات هن سلمي طارق، ايه حسين، نور حافظ، رودينة جعفر.

من جانبه، قال لاعب المنتخب المصري إبراهيم رمضان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مشوار البطولة كان صعبا للغاية "حيث واجهنا في دور 32 الفريق الصربي، وفي دور الـ 8 واجهنا منتخب فرنسا وقد كانت مباراة صعبة للغاية واستطعنا الفوز فيها بصعوبة كبيرة وفي دور الـ 4 خسرنا أمام الفريق الروسي الذي يعد ثاني العالم من حيث التصنيف الدولي وقد خسرنا بفارق نقطة واحدة 45- 44".

وأضاف "ثم فزنا على المنتخب الأوكراني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع"، مؤكدا أن المنتخب المصري يستعد بشكل كبير بهدف الوصول إلى أولمبياد باريس 2024 عبر خطة وضعها اتحاد اللعبة.

وأورد رمضان "مصر لا ينقصها شيء لتحقيق مراكز متقدمة سوى الخبرة وتحسين التمارين حيث ساهم السفر للكثير من الدول في إعطائنا خبرات واسعة في مجال التدريبات وأصبحنا حاليا نؤدي على مستوى عالمي فقد كان من المستحيل في وقت سابق الوصول إلى الأدوار النهائية، أما الآن فننافس بشكل قوي جدا أمام أعتى فرق العالم، والعام المقبل مصر تنظم بطولة العالم للكبار وأنا أحلم بالحصول على ميدالية فيها ثم بعد ذلك الاستعداد لأوليمبياد باريس".

وتابع "واجهت صعوبات كبيرة في التوفيق بين الدراسة والتمارين، لكني استطعت الموازنة بين الجانبين وكان الأمر يزداد صعوبة خلال فترات الامتحانات، ولدينا أمل كبير في تطوير مستوانا للاستمرار في المنافسة العالمية وتحقيق مراكز متقدمة".

من جانبها، قالت نور حافظ لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الفريق المصري شارك في البطولة بعد معسكر إعداد استمر قرابة عشرة أيام وكان له دور إيجابي في تحقيق مركز متقدم.

وأضافت أن "هذه السنة الأخيرة لي قبل الانضمام إلى الفريق الكبير، المركز الرابع انجازا لمصر لأننا قبل ذلك كان أفضل مرحلة لنا هي دور 16 ما يعد إنجازا تاريخيا لرياضة المبارزة في مصر، وأنا أحلم بالمشاركة في الألعاب الأوليمبية في بارس 2024 والحصول على ميدالية".

وحول عدم تحقيق مصر لمراتب متقدمة في المراحل السابقة قالت نور " السبب الأساسي قلة الاحتكاك فنحن نحتاج للسفر وعمل معسكرات دولية لزيادة الخبرات وثقلها وهو ما بدأ يحدث في الآونة الأخيرة وبدأنا بناء على ذلك فرض أنفسنا".

وتابعت "رياضة سلاح السيف تعد رياضة ملكية وهي لعبة راقية جدا رغم كونها من الألعاب العنيفة التي قد تتسبب في حدوث كدمات أو إصابات لكنها رياضة ليس هناك الكثير ممن يلعبونها في مصر، وهي تعتمد على الاحتكاك فكلما اكتسبت خبرة كلما كانت قدرتك على الفوز أكبر لأن هناك مدارس كثيرة جدا في هذه الرياضة وأشكال مختلفة للعب وهو ما يحتاج للسفر والذهاب للدول المختلفة".

وحول دور الأسرة قالت نور "ألعب هذه الرياضة منذ سنين وقد حظيت بتشجيع خاص من الأسرة حتى تمكنت من اللعب على مستوى احترافي وتمكنت من تنظيم وقتي لأوفق بين ممارسة الرياضة وباقي الأمور الحياتية، ونحن على أتم الاستعداد للظهور بشكل قوي والوصول لأولمبياد باريس 2024 وتحقيق ميدالية فيها".