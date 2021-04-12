ونشر محمد صلاح على حسابه بموقع فيسبوك صورة تجمعه بتريزيغيه، فور إصابة الأخيرة مع عبارة مواساة.

وقال "مو" لزميله: " أتمنى الشفاء العاجل لصديقي تريزيغيه"، مضيفا: "باجتهادك وصبرك ستعود أقوى إن شاء الله".

وتعرض تريزيغيه للإصابة ضد ليفربول خلال مباراة خسرها فريقه 1-2 في الدوري الإنجليزي، السبت، ليغادر على إثرها الملعب في الدقائق الأخيرة.

وتم تشخص إصابة تريزيغيه بقطع في الرباط الصليبي حسبما نشر موقع "فيلجول" المصري، بينما لم يتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب على الفور.

وبشكل مبدئي، سيغيب تريزيغيه عن منتخب مصر في الدور الأول من تصفيات كأس العالم 2022، التي ستبدأ في شهر يونيو المقبل.

وكتب تريزيغيه عقب المباراة مباشرة عبر حسابه على تويتر: "أشكر كل الناس التي سألت علي ولا أستطيع الرد عليهم، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء".

وقاد صلاح وتريزيغيه منتخب الفراعنة في العديد من الاستحقاقات الهامة، بينها نهائيات مونديال 2018 في روسيا، وكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في العام التالي.

وشارك تريزيغيه في 22 مباراة مع أستون فيلا في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.