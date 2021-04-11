يعتبر الزمالك أنه البطل بعد أن استطاع إحراز معدل تهديفي أكثر من الفريق الأحمر، لكن الأهلي يعتبر أن المواجهات المباشرة بينه وبين الفريق الأبيض تصب في صالحه، وهو الأحق بالفوز بالبطولة.. ولكن إلى ماذا تشير لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم؟

ويقول خبير اللوائح والقوانين، السيد مصيلحي ، إن "لائحة اتحاد الكرة واضحة تماما، وتنص على أنه في حال تعادل فريقان أو أكثر في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف (عدد الأهداف المستقبلة مطروحا من عدد الأهداف المسجلة) الخاص بكل فريق، بحيث يكون الفريق صاحب أعلى فارق أهداف هو الأول في الترتيب بين الأندية المتساوية في عدد النقاط".

وتابع مصيلحي في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ "اللائحة تنص أيضا أنه في حال تعادل فريقان أو أكثر في عدد النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، يتم اعتبار الفريقين محتلان لنفس المركز بشرط ألا تكون تلك المراكز ضمن مراكز الهبوط أو الصعود إلى المرحلة التالية. والفريق الذي يحتل صدارة الترتيب في نهاية المرحلة الثانية يعتبر بطلا للمسابقة".

وأوضح خبير اللوائح، أن "الزمالك هو بطل المسابقة بحسب ما تم توضيحه من لوائح وقوانين تم الاتفاق عليها من قبل، والأهلي كان يعلم ذلك وجميع الصفحات الخاصة بالفريق والموقع الرسمي كانت قد أكدت أن الفريق يحتاج للفوز بفارق كبير من الأهداف لتحقيق البطولة".

وكان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قد أكد في حديثه عن المباراة، أن الفريق الأحمر يحتاج للفوز على الزمالك بفارق 3 أهداف أو أكثر، كي يتمكن من حسم لقب بطولة دوري الجمهورية لصالحه.

وأشار مصيلحي إلى أن "ما حدث من النادي الأهلي أمر غير مقبول، لأنه يعلم جيدا بالقواعد واللوائح، ولو حدث أي تغيير كما يشير عدد من مسؤولي القلعة الحمراء والاحتكام للمواجهات المباشرة، فلماذا لم يتم الإعلان عن ذلك التغيير قبل المباراة بوقت كاف!".

وأعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فوز "الزمالك 99 ببطولة الجمهورية"، رغم الهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية بهدفين لهدف، حيث يحتل الفريق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق 3 أهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وأكد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق طارق يحيى: "ما حدث من الأهلي بالاحتفال بالملعب أمر غير مفهوم، ونستغرب لذلك الأمر الذي يعتبر ترويجا لقصة وهمية بالفوز على الزمالك والتتويج بالبطولة. ما يقوله الأهلي عن أولوية المواجهات المباشرة غير صحيح، لأن البطولة من دور واحد فكيف يمكن تطبيق تلك القاعدة؟".

ووجّه نجم القلعة البيضاء السابق رسالة لاتحاد الكرة المصري، قائلا: "عليكم التحلي بالشجاعة والمصداقية، وعدم التلاعب في أي شيء وإهدار حقوق الزمالك الشرعية، حتى لا يحدث احتقان جديد".

أحرز هدفي الأهلي مصطفى فوزي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وفهد جمعة في الدقيقة 77، بينما أحرز هدف الزمالك اللاعب إمام عاشور، من ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة.

ويقول أحد مدربي فرق الناشئين بفريق الزمالك، السيد إبراهيم، إن "الزمالك هو البطل والفائز بالبطولة، واللوائح صريحة وتشير للترتيب المبني على فارق الأهداف في حال تساوي فريقين في عدد النقاط، الأهلي والزمالك كانا يدخلان المباراة وهم على علم بتلك اللائحة وبفارق الأهداف، الذي يضع الزمالك على قمة الترتيب".

وتابع إبراهيم في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "موقف الأهلي بالاحتفال وهم على علم باللوائح غير مفهوم على الإطلاق، ولا يوجد تبرير لما حدث، غير أنهم يحاولون صنع بطولة وهمية وغير حقيقة، خاصة وأن المباراة الأخيرة واحتفالات الزمالك كانت على أرضهم وفي ناديهم".

وأوضح مدرب الناشئين بفريق الزمالك: "على مجلس الإدارة سرعة حفظ حقوق الفريق والتواصل مع اتحاد الكرة، وإصدار بيان تأكيدي يوضح اللائحة التي تم الاتفاق عليها من كل الأندية المشاركة بشكل تفصيلي، لحقوق الفريق في الفوز بالبطولة".