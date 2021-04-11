وانتظر جيرارد بيكيه، الذي جلس على دكة البدلاء طيلة اللقاء، حتى انتهاء المباراة، حيث نزل لأرض الملعب، وتوجه نحو الحكم خيل مانزانو.

ووفق "آس"، فقد ألقى بيكيه باللوم على مانزانو، بشأن العديد من قراراته التحكيمية، حيث قال له: "كانت هناك تغييرات عدة وهناك دقيقة إضافية توجب احتسابها في الوقت بدل الضائع، لقد نظرت إلى الوقت، إنه لأمر غريب".

وردّ مانزانو على بيكيه بتقرير كتبه عقب المباراة بالقول: "أنذرت جيرارد بيكيه لإبدائه ملاحظات فنية بمجرد انتهاء المباراة وداخل النفق المؤدي إلى غرف الملابس".

واستغل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، مصافحته لـ بيكيه قبل توجهه إلى مانزانو وقال له: "لا زلت تنتظر الحكم لكي تكثر من الكلام"، وفق "آس".

ويمكن للحكام إنذار اللاعبين بعد المباراة قبل أن يغادروا ملعب اللقاء، ولكن بمجرد وصولهم إلى النفق المؤدي إلى غرفة الملابس فلا يمكن القيام بذلك.

وبعد فوزه على برشلونة، أشعل ريال مدريد سباقا مثيرا على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تصدر مؤقتا الصدارة على حساب جاره أتلتيكو، وعلى بعد نقطة يتيمة من النادي الكتالوني، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (13) والألماني توني كروس (28) هدفي الفائز على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، فيما أحرز أوسكار مينغيسا هدف الضيوف (60)، ليرفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتلتيكو قبل ثماني مراحل من النهاية.

وسيستعيد أتلتيكو المركز الأول في حال تعادله او فوزه على مضيفه ريال بيتيس الأحد.

وأنهى ريال مدريد سلسلة من 19 مباراة متتالية من دون هزيمة لبرشلونة في الدوري، بما فيها ستة انتصارات تواليا، فيما بقي فريق العاصمة من دون خسارة للمباراة الـ13 تواليا في جميع المسابقات.