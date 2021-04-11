وفي أعقاب "الكلاسيكو" الذي انتهى بفوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1، عبّر زين الدين زيدان عن سعادته بالفوز قائلا: "قدمنا مباراة جيدة جدا، بدأنا بصورة جيدة، ولكن المباراة باتت أصعب بعد ذلك لأن الخصم كان جيدا. حققنا انتصارا مستحقا، وخلقنا فرصا كثيرة لتسجيل الهدف الثالث. في النهاية إنه انتصار مستحق للغاية".

وتطرق زيدان لتصريحات مدرب برشلونة رونالد كومان، عن وجود ركلة جزاء غير محتسبة لصالح مارتين برايثوايت، فأوضح: "إنه إحساس كل واحد في مثل هذا الموقف. إذا لم يحتسب الحكم ركلة جزاء فهذا يعني أنه ليست هناك ركلة جزاء. أما بالنسبة إلى الوقت بدل الضائع فالحكم هو من يقرره، وبالتالي ليس هناك شيء للتحدث عنه. الأهم بالنسبة لنا هو ما فعلناه في الملعب، حصلنا على فرص كثيرة، وعانينا بعد ذلك لأن برشلونة فريق جيد للغاية. قبل المباراة كان برشلونة في المقدمة، الآن يمكننا أن نكون سعداء وألا نقول فقط إننا انتصرنا بمساعدة الحكم، لقد استحقينا الانتصار"، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.

وعن الأداء الجماعي للاعبي "المرينغي"، قال زيدان: "سعيد لأجل اللاعبين، أجرينا اليوم تغييرات كثيرة، لقد دخل مارسيلو، أودريوزولا، ماريانو، إيسكو. جميع اللاعبين متفانون في عملهم ويريدون المشاركة، وهذا أفضل ما في الأمر، نحن فريق متضامن للغاية، وشاهدنا هذا اليوم".

وحول الوضع البدني للاعبي الريال، علّق زيدان قائلا: "علينا الاستمتاع بانتصار اليوم وبما فعلناه في المباراة الماضية لأنهما كانا لقاءين قويين. الآن علينا الحصول على قسط من الراحة لأن اللاعبين منهكون، لست أدري كيف سننهي الموسم، بدنيا نحن على حافة الهاوية، نعاني من أجل إنهاء المباريات، ولكن لا زلنا أحياء وسنستريح الآن وبعدها سنستعد لمباراة الأربعاء".

وبعد فوزه على برشلونة، أشعل ريال مدريد سباقا مثيرا على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تصدر مؤقتا الصدارة على حساب جاره أتلتيكو، وعلى بعد نقطة يتيمة من النادي الكتالوني، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (13) والألماني توني كروس (28) هدفي الفائز على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، فيما أحرز أوسكار مينغيسا هدف الضيوف (60)، ليرفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتلتيكو قبل ثماني مراحل من النهاية.

وسيستعيد أتلتيكو المركز الأول في حال تعادله او فوزه على مضيفه ريال بيتيس الأحد.

وأنهى ريال مدريد سلسلة من 19 مباراة متتالية من دون هزيمة لبرشلونة في الدوري، بما فيها ستة انتصارات تواليا، فيما بقي فريق العاصمة من دون خسارة للمباراة الـ13 تواليا في جميع المسابقات.