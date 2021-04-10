وبالرغم من الانتصار العريض للزمالك، على تانغيث السنغالي، بنتيجة 4-1، إلا أن تعادل مولودية الجزائر مع الترجي التونسي بنتيجة 1-1، أهل النادي الجزائري على حساب الزمالك.

وعاشت جماهير الزمالك حالة نشوة وفرح كبيرة، بعد تقدم الترجي التونسي على المولودية بهدف نظيف، لكن الفرحة تحولت إلى "كابوس" مع تعادل المولودية بفضل هدف عبد النور بالخير في الدقيقة 68.

وبالرغم من الانتصار المقنع للزمالك، برباعية سجلها يوسف أوباما ومروان حمدي (هدفان) ومحمود حمدي، إلا أنها لم تكن كافية للعبور.

وفشل الزمالك بذلك في تحقيق "المهمة المستحيلة"، والتأهل لربع النهائي، بعد بدايته السيئة جدا في البطولة، عندما حقق نقطتين فقط في أول 4 مباريات.

وحل الزمالك ثالثا برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن مولودية الجزائر الثاني، بينما تصدر الترجي بفارق 11 نقطة.

وأشادت جماهير "الفرسان البيض" بأداء ناديهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من الخروج "الحزين".

وسينضم المولودية لأندية شباب بلوزداد الجزائري، والوداد البيضاوي المغربي، والأهلي المصري، والترجي التونسي، ليكونوا ممثلين العرب في ربع نهائي البطولة.

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