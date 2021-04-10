وأنقذ المدافع الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد، فريقه ليفربول، من نتيجة مخيبة جديدة، وسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة للمباراة التي كانت تتجه للتعادل.

وكان الإنجليزي أولي واتكنز قد تقدم لأستون فيلا بالشوط الأول، لكن رأسية المصري محمد صلاح في بداية الشوط الثاني عادلت النتيجة، قبل أن يسجل أرنولد من تسديدة قوية في زاوية المرمى، في الدقيقة 92.

وصعد ليفربول للمركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز،ولو بشكل مؤقت، ليحافظ على آماله بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونجح بذلك الانتصار ليفربول "بالثأر" من هزيمته المذلة على يد أستون فيلا، في مرحلة الذهاب، عندما خسر بنتيجة تاريخية قوامها 7 أهداف مقابل هدفين.

وسيصب تركيز المدرب الألماني يورغن كلوب وفريقه الآن على موقعة ريال مدريد، بدوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء المقبل، لتأتي هذه النتيجة السبت وتشحن الفريق بطريقة إيجابية قبل موقعة "الحسم".