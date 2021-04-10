لكن الكفة قد ترجح برشلونة، أكثر من غريمه ريال مدريد، وذلك بحكم عدة نقاط تصب في مصلحة النادي "الكتالوني" قبل موقعة استاد ألفريدو دي ستيفانو.

قطار برشلونة

قطار برشلونة لم يتوقف هذا العام أبدا، ويبدو أن كتيبة المدرب رونالد كومان مستقرة لأبعد الحدود، منذ دخولنا العام الجديد.

برشلونة لم يخسر أي مباراة في الدوري خلال عام 2021، مما يجعل عملية إيقافه صعبة من قبل "الملكي".

مشاكل الريال

يواجه ريال مدريد مشكلة حقيقية، متمثلة بغياب 3 من عناصره الدفاعية الأساسية، مما يجعله يواجه ليونيل ميسي ورفاقه بالخط الدفاعي الثاني.

ويغيب عن اللقاء قلبي الدفاع، سيرجيو راموس ورافاييل فاران، بالإضافة للظهير الأيمن داني كارفاخال.

تألق ميسي

قائد برشلونة ليونيل ميسي يعيش أفضل أيامه، منذ أزمته مع الفريق الصيف الماضي، حيث يتصدر هدافي الدوري اليوم، ويترك بصمة فنية في كل مباراة يخوضها مع الفريق.

الراحة

عدم مشاركة برشلونة في دوري الأبطال بعد خروجه الدور الماضي، يعني أن تركيزه منصب على الدوري، كما أنه استفاد من راحة طويلة، عكس ريال مدريد الذي واجه ليفربول الإنجليزي قبل أيام، كما يستعد لمواجهته مجددا الأربعاء.

ويتصدر أتلتيكو ترتيب الدوري بـ66 نقطة، بينما يحل برشلونة ثانيا بـ65 نقطة، وخلفه ريال مدريد بـ63 نقطة.