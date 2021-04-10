وكان كلوب يتحدث في مؤتمر صحفي، الجمعة، قبل مواجهة أستون فيلا المقررة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما سئل عن قلة عدد أهداف النجم السنغالي.

وسجل ماني 12 هدفا فقط هذا الموسم مع ليفربول في 39 مباراة بجميع المسابقات، من بينها 7 أهداف في الدوري الممتاز، علما أنه لم يهز الشباك سوى مرة واحدة في آخر 13 مباراة من المسابقة ذاتها.

وقال المدرب الألماني: "نعلم جميعا جودة ساديو ماني، ومن هو اللاعب وما الذي فعله من أجلنا، لكن من الواضح أن الأرقام التهديفية ليست رائعة في الوقت الحالي".

وتابع كلوب: "هو يعرف ذلك. لاعب لديه عقلية ساديو يريد أن يؤدي بشكل جيد للغاية. هذا هو حاله، وكل مهاجم في العالم يمر بهذا النوع من المواقف. أنا لست قلقا".

ولا يعتقد كلوب أن ماني يعاني بسبب مشكلة بدنية ناتجة عن الإجهاد، لكن نظريته هي أن اللاعب صاحب الـ28 عاما "أفرط في التفكير في نقص أهدافه".

وأضاف: "كان جدول السنوات الثلاث الماضية صعبا بالنسبة لكثير من اللاعبين في كرة القدم العالمية وبالنسبة له أيضا، لكن لا أعتقد أن هذا هو السبب. لا توجد مشكلة بدنية حقيقية لساديو. نحتاج جميعا إلى فترات راحة من وقت لآخر لكنها ليست مشكلة عامة، إنها مجرد حالة".

وأوضح المدير الفني: "إذا لم تسجل لبعض الوقت يبدأ المهاجمون في التفكير. في اللحظة التي تبدأ فيها التفكير في الأشياء الصحيحة تماما مرة أخرى، سيكون الأمر جيدا مرة أخرى. علينا أن نتأكد من أن هذه المرة ليست بعيدة جدا".

ومن جهة أخرى، قال كلوب إن أستون فيلا أبرم صفقات قوية للمنافسة في الدوري، كما أن مستواه الحالي يؤهله للعب في أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع برصيد 44 نقطة من 29 مباراة، متأخرا بسبع نقاط عن تشلسي الخامس الذي لعب 30 مباراة ويشغل مركزا مؤهلا للدوري الأوروبي، وبخمس نقاط عن ليفربول السابع.

وتابع كلوب: "بالطبع ينافس فيلا بقوة على اللعب في مسابقة أوروبية الموسم المقبل. إنه فريق جيد جدا وأبرم صفقات ممتازة".

وكان أستون فيلا أول فريق ينجح في الفوز على ليفربول حامل اللقب في وقت سابق هذا الموسم على ملعب "فيلا بارك"، حيث حقق انتصارا تاريخيا بنتيجة 7-2 في مباراة أقر كلوب أنها كشفت عن مشاكل كبيرة في فريقه.

وقال: "بدت المباراة مهرجان أهداف في تلك الليلة".