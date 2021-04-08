ولن يحتاج غريزمان إلى تذكر ثلاثة تواريخ مختلفة للاحتفال بأعياد ميلاد أطفاله الثلاثة حيث ولدوا جميعا في الثامن من أبريل.

وأعلن اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم أن زوجته إريكا تشوبرينا وضعت مولودة جديدة في نفس اليوم الذي ولدت فيه شقيقتها ميا، التي ولدت عام 2016، وشقيقها أمارو، الذي ولد بدوره في اليوم نفسه من العام 2019.

ولم يعرف ما إذا كانوا ولدوا في اليوم نفسه جاء عن طريق التخطيط أم الصدفة البحتة، إذ لم يقدم غريزمان أي تعليق حول هذه المسألة.

وبينما من الغريب أن يولد ثلاثة أشقاء في نفس اليوم في سنوات مختلفة فان عائلة غريزمان لا تزال بعيدة عن دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وولد خمسة من أبناء الزوجين الأميركيين كارولين ورالف كامينز جميعا في 20 فبراير بين عامي 1952 و1966، وفقا لرويترز.