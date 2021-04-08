وجاء في بيان للاتحاد أن "أسباب هذا القرار مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الصحية"، مما قد يسمح للمنظمين بالترحيب بعدد أكبر من المتفرجين إذا تم تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان أن الهدف من هذا التأجيل هو "تعزيز فرص إقامة البطولة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير، سواء بالنسبة للاعبين واللاعبات، أو الشغوفين باللعبة، مع ضمان السلامة الصحية للجميع".

وأردف "في ضوء هذا الهدف المزدوج، يمكن أن يشكل كل أسبوع فترة ثمينة".

في العام 2020، تأجلت البطولة أشهرا عدة بسبب الجائحة قبل أن تقام أخيرًا في سبتمبر بحضور ألف شخص يوميًا بدلا من موعدها التقليدي في مايو، فيما تقام كل المنافسات الرياضية حاليًا في فرنسا ولكن خلف أبواب موصدة.

هذه المرة، سيشكّل التأجيل لمدة أسبوع واحد للبطولة التي تُقام على الملاعب الترابية، تأثيرًا محدودًا على الروزنامة، حتى لو كان هناك أسبوعان فقط بين نهائي رولان غاروس وبداية بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام، (من 28 يونيو الى 11 يوليو).

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد جيل موريتون "يسعدني أن المشاورات مع السلطات العامة ومختلف هيئات التنس الدولية وشركائنا والقنوات الناقلة والعمل الجاري مع رابطتي المحترفات والمحترفين أتاحت تأجيل نسخة 2021 من بطولة رولان غاروس لمدة أسبوع واحد، أشكرهم على ذلك".