فاز اللاعب اللبناني، كريم حريق، بالمركز الثاني من بطولة "Shadow boxing" الاافتراضية العالمية المنظمة من قبل اللجنة العالمية للفنون القتالية "wmac"، في النمسا من بين 500 مشترك من 14 بلداً منها ألمانيا والنمسا وإيطاليا.
وكان حريق المشارك الوحيد من لبنان في البطولة العالمية ضمن فئة فوق 18 سنة، بينما حصل لاعب نمساوي على المركز الاول.
أما عن طريقة المشاركة، فيقوم اللاعب حالياً بتسجيل الضربات والهجوم والدفاع اافتراضياً بطريقة "أونلاين"، وتقوم لجنة الحكم بالتحكيم ووضع النقاط بناء على التصنيف الفني للضربات ودقتها، وتمنح اللاعب المشارك (إفتراضياً) النقاط التي يستحقها .
وقال حريق في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" بعد فوزه بالبطولة "في هذه الظروف الصعبة، تغيرت طريقة إجراء البطولات، وصارت البطولة نظرية ومع ذلك نمارس الرياضة ونرفع اسم لبنان عالياً بصرف النظر عن كيفية إجراء البطولة التي يجب أن نتأقلم مع قوانينها الجديدة على أمل أن نعود الى ممارسة رياضة الفنون القتالية بالصورة الطبيعية بعد تجاوز جائحة كورونا على صعيد لبنان والعالم".
وتمنى حريق الذي يبلغ عشرين ربيعاً وهو طالب في كلية ادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، أن يسعى كل بطل من أجل الوصول إلى اهدافه مهما كانت ظروف البلد صعبة.
جدير بالذكر أن البطل اللبناني أحرز عدة بطولات مهمة في منافسات ألعاب القوى على الصعيد العالمي، فقد فاز في عام 2020 بسباق برلين الاافتراضي للجري الذي جرى في سبتمبر من ذلك العام، وحل كذلك في المركز الثاني في مسافة 4.2 كلم، وفي المركز الأول في مسافة 1.6 كلم.
فضلا عن ذلك، شارك حريق في سباق ااسطنبول الإفتراضي لجري المسافات القصيرة الذي أقيم في نوفمبر 2020 وحل في المركز الأول في مسافة 4.2 كلم و 1.6 كلم.
وكان حريق قد فاز كذلك في سباق فيلادلفيا الاافتراضي الثالث للجري والذي نظم في نوفمبر وجاء الأول في فئة الشباب لمسافة 4.2 كلم وحل أولا ً في مسافة 1.6 كلم.
ونظمت هذه المنافسات أيضاً بطريقة " أونلاين" وكاميرا من مضمار السباق لكل متسابق في بلده بسبب جائحة كورونا التي غيرت وجه المشاركات الرياضية على الصعيد العالمي.