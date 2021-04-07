مثل المنتخب الوطني للشباب فى المنافسات كل من مازن العربي، إياد معروف، أدهم معتز، زياد نوفل.

ويقود المنتخب المدير الفني ماهر حمزة والمدربين شريف البكري وخالد شريف ومحمود جندية والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل.

ويكشف لاعب المنتخب المصري أدهم معتز كواليس هذا الإنجاز التاريخي.

استضافة مصر للبطولة

يعود معتز بالزمن إلى الوراء تحديدًا في ديسمبر من عام 2019، حين علم هو وزملاؤه أن مصر ستكون المستضيف للبطولة، مما خلق حافزًا لديهم لتحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق.

ويضيف معتز لموقع "سكاي نيوز عربية": "رغم غياب الجمهور عن المدرجات، كان لدينا شعور بالمسؤولية لأننا أصحاب الأرض، وكنا نحفز بعضنا البعض بشكلٍ دائم، بأننا سنكون مفاجأة تلك البطولة".

كما يتابع اللاعب الدولي "دخلنا معسكرات مغلقة وشاركنا في أكثر من بطولة عالمية قبل جائحة كورونا، التي تسببت في توقف النشاط محليًا وعالميًا، لكننا لم ننقطع عن التدريبات حينها، وكان كل لاعب يتدرب بشكلٍ منفرد في المنزل، عن طريق التواصل مع الجهاز الفني عن بُعد".

ويوضح أدهم معتز أنه منذ منتصف العام الماضي، بدأ المنتخب المصري العودة للتدريبات تدريجيًا، ووضع الاتحاد المصري للعبة خطة للفوز بميدالية سواء على المستوى الفردي أو الفرق".

مشوار البطولة

ويرى أدهم معتز أن المواجهة الأصعب في تلك البطولة، كانت أمام منتخب بولندا، "كانت مباراة صعبة، وكان لديهم حلم أيضًا أن يكونوا مفاجأة البطولة، وكانت أجواء اللقاء حماسية بشكلٍ كبير، وتمكنا في النهاية من تحقيق فوز مهم في مشوارنا بالبطولة".

وعن هزيمة المنتخب الأميركي المصنف رقم واحد عالميًا، يقول معتز: "المنتخب الأميركي ظهر بمستوى باهت خلال البطولة، وتمكنا من التفوق عليه على المستوى الفردي، وعلى مستوى الفرق، فزنا عليه بفارق كبير، وكنا نثق بقدراتنا تمامًا في الفوز على أي منافس".

يشار إلى تغلب منتخب الشباب المصنف رقم 5 عالميا على منتخب روسيا المصنف رقم 3 عالميا في النهائي بنتيجة 45-38 ليتوج منتخب الفراعنة بالميدالية الذهبية وحصدت فرنسا الميدالية البرونزية.

وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب أميركا المصنف رقم 1 عالميا وبطل العالم في إنجاز تاريخي بنصف النهائي بنتيجة 45-31.

في غضون ذلك، تأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد التغلب على بولندا في ربع النهائي بنتيجة 45-37، بعد تحقيق الفوز على منتخب هونج كونج في دور ال16 بنتيجة 45-32.

جدير بالذكر أن أدهم معتز حصد الميدالية البرونزية على المستوى الفردي في البطولة، كما حقق اللاعب مازن العربي المركز الثامن، ليساهم اللاعبان بعد ذلك في حصد مصر للميدالية الذهبية على مستوى الفرق.

حافز للمشاركين في أولمبياد طوكيو

وأعرب اللاعب الدولي لمنتخب الشباب المصري لسلاح السيف عن سعادته بما حققه هو وزملاؤه، مؤكدًا أنهم يأملون استمرار مسيرة نجاحهم في أولمبياد باريس 2024.

كما يؤكد أدهم معتز أن إنجاز فريق الشباب سيمثل دافعًا قويًا للمنتخب الأول الذي سيشارك في أولمبياد طوكيو خلال الفترة المقبلة، متمنيًا لهم أن يحققوا إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية.