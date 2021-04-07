و يحل بايرن ميونيخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ضيفًا من العيار الثقيل على سان جرمان عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

وفي نفس اليوم والموعد يستقبل بورتو البرتغالي ضيفه تشلسي الإنجليزي، على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".

من يعبر؟

ويحلل أنخيل لوبيز بيريز المدرب الإسباني لفريق فولوس اليوناني في تصريحات خاصة لـ "موقع سكاي نيوز عربية"، مواجهة باريس سان جرمان وبايرن ميونخ قائلا: "أعتقد أن باريس سان جرمان لديه نزعة فردية بعكس بايرن ميونيخ، كفريق يلعب أفراده معا لفترة طويلة، ولديهم فكرة وفلسفة لعب ثابتة، في حين أن باريس سان جرمان يعتمد أكثر على المواهب الفردية".

ويكمل المدرب الإسباني: " في سان جرمان تم تغيير المدرب في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل طريقة للعب غير مستقرة تماما في المسابقات المحلية الفرنسية".

ويوضح أنخيل: " أعتقد أن المواجهة الجديدة لفريق باريس سان جرمان، ضد الفريق الذي فاز بلقبه في نهائي العام الماضي ستكون صعبة بشكل مخيف على الفريق الباريسي".

و يتم المدرب الإسباني الناشط في الدوري اليوناني بشأن توقعاته للمواجهة: " أرى أن الأفضلية لصالح بايرن ميونيخ، لأنه فريق لديه إمكانات كبيرة وقدرات هائلة ويلعب بشكل جماعي أكبر".

وبشأن مواجهة بورتو ضد تشلسي، يعلق أحمد سمير المحلل الفني في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية": هي مباراة متكافئة نسبيا، الفريقان يتميزان بالنواحي البدنية والشكل الخططي المميز، مباراة الذهاب ستشهد بعض الحذر من كلا الفريقين".

ويتابع سمير: " تشلسي يمتلك لاعبين أصحاب خبرات مثل كانتي ولكن إصابته ستؤثر على الفريق اللندني، أيضا أوليفر جيرو ورقة هامة وهناك إمكانية للحاق كانتي باللقاء، والفريق الإنجليزي يسعى لتخطي الهزيمة الثقيلة أمام وست برمويتش محليا، ويمتلك الحافز".

ويتمم المحلل الفني تصريحاته بشأن الفريق البرتغالي: "بورتو يمتلك أفضلية اللعب على أرضه، و أثبت أنه فريق قوي، بعد تخطيه يوفنتوس الإيطالي أحد كبار أوروبا".