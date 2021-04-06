ويحتاج نادي الزمالك إلى تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، مع انتظار هدية من نادي الترجي التونسي بالفوز على فريق مولودية الجزائر، علمًا بأن النادي الجزائري يحتاج إلى نقطة وحيدة للعبور إلى الدور المقبل.

كما طالب بعض من جماهير القلعة البيضاء مسؤولي الزمالك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل ضمان قواعد "اللعب النظيف" في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، خوفًا من ألا يخوض النادي التونسي اللقاء بجدية أمام مولودية الجزائر، خاصًة أن الترجي ضمن الصعود إلى الدور المقبل، والتعادل بين الفريقين يضمن للنادي الجزائري التأهل، ويحافظ لنادي الترجي على صدارته للمجموعة.

وأشار الجمهور إلى تصريحات سابقة للمدرب العام لنادي الترجي التونسي مجدي تراوي، قبل مواجهة الزمالك، أوضح خلالها أن خروج النادي الأبيض من البطولة، سيسهل مشوار النادي التونسي نحو اللقب، خاصةً أن الزمالك أحد المرشحين للفوز بالبطولة.

جدير بالذكر، أن الزمالك المصري أطاح بنادي الترجي التونسي من الدور ربع النهائي بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، كما تمكن النادي الأبيض من حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي في نفس الموسم.

ويتصدر نادي الترجي التونسي تلك المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل مولودية الجزائر مركز الوصافة برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث، يأتي نادي الزمالك برصيد 5 نقاط، ويتذيل الترتيب نادي تونغيث السنغالي برصيد 4 نقاط.

من جانبه، يكشف المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، عمرو الدرديري استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة، ويرد على طلب جمهور القلعة البيضاء.

رسالة إلى الترجي

يقول عمرو الدرديري إن مسؤولي نادي الزمالك لديهم ثقة تامة أن نادي الترجي سيخوض اللقاء المقبل أمام مولودية الجزائر وهدفه حصد الثلاث نقاط، خاصةً أن المباراة ستُلعب على الأراضي التونسية.

ويضيف الدرديري لموقع "سكاي نيوز عربية": "على الورق، ونظرًا للمستوى الفني للفريقين، فإن فوز الترجي على مولودية الجزائر هو النتيجة الأقرب للمنطق في هذا اللقاء، والنادي التونسي بالطبع سيسعى للحفاظ على صدارة المجموعة، وأثبت جدارته".

وتوجه المتحدث الإعلامي للزمالك برسالة إلى نادي الترجي يؤكد خلالها أن النادي الأبيض ينتظر هدية من النادي التونسي بالفوز على مولودية الجزائر.

وردًا على طلب جمهور القلعة البيضاء باستعانة النادي بـ"الكاف" لضمان قواعد "اللعب النظيف" بتلك الجولة، يقول الدرديري موجهًا خطابه للجمهور: "حتى تلك اللحظة، لا يوجد ما يستدعي تقدم الزمالك بطلب إلى الكاف، وفي حالة ظهور ما يمهد بأن الفريق التونسي سيساعد مولودية الجزائر للصعود، سنقوم بتصعيد الموقف إلى الكاف وربما الفيفا، لذا نطالبكم بالاطمئنان، ونؤكد لكم أن إدارة الفريق ستكون حريصة تمامًا على عدم تعرض الزمالك للظلم".

وفي السياق ذاته، أكد الدرديري أن "الكاف" يدرك أهمية لقاءات الجولة الأخيرة بتلك المجموعة، وأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيسعى لخروجها بشكلٍ مشرف، وفي أجواء تخلو تمامًا من المؤامرات والتلاعب بالنتائج.

استعدادات الفريق

وعن آخر استعدادات النادي الأبيض للقاء بطل السنغال، يقول المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك إن هناك حالة من الحماس والأمل داخل أسوار النادي الأبيض، وإن اللاعبين لديهم إصرار على الخروج من الموقف الصعب الذين وضعوا به الفريق.

كما يستطرد قائلًا: "الجهاز الفني الحالي للزمالك يضع مصلحة الفريق في المقام الأول، وتلك الروح تصل إلى اللاعبين، ولدينا ثقة كبيرة أنهم سيكونوا على قدر المسؤولية، وهذا عهدنا بهم".

وردًا على تداول بعض المواقع المحلية لمطالبة بعض اللاعبين بتعديل عقودهم قبل اللقاء المرتقب، يؤكد الدرديري أنه لا مجال للحديث عن أي شيء قبل مباراة تونغيث، وأن الأخبار المتداولة عارية تمامًا من الصحة، "بعض المواقع تؤكد أن لاعبنا أحمد سيد زيزو طالب تعديل عقده مع الفريق قبل مباراة تونغيث، لكن هذا لم يحدث، واللاعب تعافى تمامًا من إصابته الأخيرة، وانتظم في التدريبات، وهدفه الحالي هو وكل زملائه هو صعود الفريق إلى الدور المقبل".

ويختم: "نوعد الجمهور بأن الفريق سيبذل أقصى جهد ممكن للصعود إلى الدور القادم، وأننا لن نسمح بتعرض الزمالك للظلم في الجولة المقبلة".