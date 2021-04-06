ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو متصدر لبطولة الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد، وتبدو آماله عريضة بحسم اللقب بعد أن فقده العام الماضي لصالح ليفربول، الذي يخوض مباراة أخرى أمام ريال مدريد ضمن الدور نفسه في بطولة التشامبيونزليغ في مدريد.

ويأمل الفريق في الحصول على الرباعية (بطولة البريميرليغ وكأس الاتحاد وكأس الرابطة والتشامبيونزليغ) هذا العام، حيث يرشحه العديد من الخبراء للحصول على اللقب الأول له في البطولة الأوروبية.

وكان فريقا مان سيتي ودورتموند قد التقيا مرتين في البطولة الأوروبية، ونجح دورتموند في التأهل بعد أن تعادلا ذهابا بهدف لكل منهما في ملعب الاتحاد، وخسر السيتي إيابا بهدف دون رد.

الجدير بالذكر أن أفضل مركز تأهل له مانشستر سيتي في هذه البطولة هو الدور نصف النهائي، ولم ينجح في الوصول إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بالمقابل، سبق أن فاز دورتموند بالبطولة القارية في موسم 1997، بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف.

وفي المباراة، التي ستجري الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش اليوم الثلاثاء، سيكون اللاعب النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند محط الأنظار، حيث ينتظر أن يلعب دورا حاسما لصالح فريقه، خصوصا في ظل غياب الإنجليزي الشاب جيدون سانشو، اللاعب السابق في مانشستر سيتي.

وستكون المباراة موضعا للمقارنة بين لاعبي دورتموند وكل من كيفين دي بروين ورياض محرز ورحيم ستيرلينغ وغابرييل جيسوس وسيرجيو أوغوير، وحتى الشاب فيل فودين، خصوصا وأن سجل مانشستر سيتي يعتبر رائعا أمام الأندية الألمانية خلال المباريات القارية.

الإنفوغرافيك المرفق، يلقي نظره على سجل الفريقين ومشوارهما في البطولة الأوروبية.