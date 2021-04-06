وعادل ميسي رقم تشافي هرنانديز، قائد برشلونة السابق، في مباراة هويسكا قبل الماضية، وتجاوزه في مباراة ريال سوسيداد التي سبقت فترة التوقف الدولي.

وسلّم 3 من قادة برشلونة، وهم سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو، ميسي قميصا تذكاريا موقعا لإحياء ذكرى رقمه القياسي هذا.

والقميص الذي تسلمه ميسي هو ذاته الذي ارتداه في أول ظهور له مع الفريق الأول خلال موسم 2004-2005، حسبما ذكرت "آس" الإسبانية.

وسجل عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود أصحاب الضيافة لفوز محوري 1-صفر على بلد الوليد، ويتقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر أتلتيكو مدريد.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدف سجلهم في 26 مباراة، فضلا عن 10 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى 5 أهداف أخرى سجلها في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا.