فبعد أن حسم محمد إبراهيم كيشو بطاقة تأهله للأولمبياد عبر بوابة بطولة العالم التي أقيمت في كازاخستان سبتمبر 2019، لحق به الثلاثي عبد اللطيف منيع ومحمد مصطفى وهيثم فهمي، باقتناصهم الميداليات الذهبية في بطولة إفريقيا المقامة في المغرب كل منهم في وزنه.

الاستعداد للأولمبياد

"مشاركتي في أولمبياد طوكيو ستكون الثانية بعد حضوري بأولمبياد ريو دي جانيرو الماضية"، هكذا بدأ هيثم فهمي الفائز بذهبية إفريقيا في المصارعة وزن 60 كيلو، والمنتظر أن يمثل مصر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة حديثه عن تأهله.

وقال فهمي في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية": "الاتحاد المصري للمصارعة الرومانية لم يعلن عن خطة الثلاثة شهور المقبلة حتى الآن، ولكني أخوض تدريباتي مع زميلي محمد إبراهيم كيشو تحت إدارة مدربه حتى نصل إلى أعلى المستويات".

وتحدث بطل إفريقيا عن بداياته مع لعبة المصارعة الرومانية: "بدأت اللعبة في عمر الـ8 سنوات، تقريبًا عام 1999، ومن أهم أسباب تقدم مستواي إنني من مدينة الإسكندرية، فغالبية أبطال مصر في المصارعة من الاسكندرية و أهمهم الأسطورة كرم جابر".

وتابع: "وجود أبطال عالميين في المصارعة الرومانية بالإسكندرية، يمكننا من مساعدة بعضنا البعض والوصول إلى أعلى مستوى، خاصًة وأن مدربنا هو رجل واحد، وهو من أفضل مدربي مصر وصاحب أفضل نتائج حتى الآن كابتن كمال عبده".

تحديات وصعوبات

وأشار هيثم فهمي إلى تخطيه العديد والعديد من التحديات والصعوبات، منوهًا إلى أن أبرز تلك التحديات كانت مع مدربيه الذين حاولوا التشكيك في مستواه بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها العام الماضي.

واستطرد في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية": "بالتأكيد من أبرز الصعوبات التي مررت بها، توقف النشاط الرياضي خلال فترة جائحة كورونا والتي عبرناها دون أي دعم من الاتحاد، وكان كل لاعب يخوض تدريباته منفردًا في الصالات".

وواصل هيثم فهمي: "هذا بخلاف توقف اتحاد اللعبة عن إعداد الخطط لتطويرنا، لذلك أكرر طلبي الذي تقدمت به لوزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، بضرورة إيجاد راعي لي خلال الفترة القصيرة المقبلة كما وعدني أكثر من مرة، حتى يتسنى لي السير على خطة واضحة ومحترمة لتحقيق إنجاز أولمبي".

ولا ينسى هيثم فاروق الملقب بالوريث الشرعي لكرم جابر، منافسيه في الأولمبياد المقبلة، الذين يحسب لهم الحسابات ويعد لهم العدة قبل مواجهتهم، إذ يقول: "بطل اليابان وبطل روسيا، أقوى أبطال العالم ولهم مشاركات في أهم المنافسات وأصبح تصنيفهم الأوائل عالميًا".

وأتم بطل إفريقيا للمصارعة الرومانية: "مع الأسف مصر لم تشارك في بطولات من هذا النوع التي يلعب به البطلان السابق ذكرهما، حتى نقتحم التصنيف العالمي معهما، أو نحتك بهما ونقيس مستوانا الفني والبدني معهما، ولكن إن شاء الله بخطة إعداد محترمة نستطيع منافسة كل أبطال العالم، لا يوجد مستحيل مع المصريين".

تجدر الإشارة إلى أن هيثم فهمي قد نجح في حصد ما يزيد عن 10 بطولات إفريقية، بطولتي عالم عسكري، وميداليتين ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط، بالإضافة إلى 4 جوائز كبرى حصدهم اللاعب المصري.