ورغم أن اللقب يتجه نحو مانشستر سيتي، فإن ليفربول قدم عرضا أعاد إلى الأذهان مستواه المذهل في الموسم الماضي.

والمفاجأة الوحيدة أن ليفربول احتاج إلى أكثر من ساعة من اللعب بقليل قبل أن يترجم سيطرته إلى أهداف، بحسب ما ذكرت رويترز.

وتقدم جوتا بالهدف الأول بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من ترينت ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 64 وبعد المشاركة كبديل بثلاث دقائق.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني بعد أربع دقائق، قبل أن يختتم جوتا الأهداف من مدى قريب في الدقيقة 81.

واجتاز ليفربول منافسيه توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد، وبات يتأخر بنقطتين عن تشلسي رابع الترتيب الذي خسر أمام وست بروميتش ألبيون اليوم السبت.

ولدى ليفربول 49 نقطة من 30 مباراة بينما يقبع أرسنال في المركز التاسع وله 42 نقطة بعد خسارته 12 هذا الموسم.