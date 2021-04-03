وبات مانشستر سيتي، الذي خرج فائزا بهدفين دون مقابل، يحتاج إلى 11 نقطة على الأكثر من آخر 7 مباريات لضمان إحراز لقب البريميرليغ للمرة الثالثة في 4 مواسم.

ولم يتأثر تقريبا فريق المدرب بيب غوارديولا بالتوقف الدولي وسيطر على اللقاء وسدد فرناندينيو كرة في المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وذلك قبل أن يسدد كيفن دي بروين ركلة حرة في العارضة قبل الاستراحة، وفقا لرويترز.

واقتصرت محاولات فريق الثعالب على الهجمات المرتدة، غير أنه كاد أن يسجل قبل نهاية الشوط الأول عندما راوغ جيمي فاردي حارس مرمى السيتي، إيدرسون، وسجل داخل الشباك لكنه كان في موقف تسلل بفارق ضئيل.

ونال سيتي مكافأة السيطرة على اللقاء عندما رد الحارس كاسبر شمايكل تسديدة رياض محرز، وفشل ليستر في التشتيت ليرسل رودري كرة عرضية قابلها مندي وراوغ مارك ألبرايتون وسدد بمهارة بقدمه اليمنى داخل المرمى في الدقيقة 58.

وكان دي بروين في أفضل حالاته وصنع الهدف الثاني بتمريرة إلى جيسوس الذي تبادل الكرة مع رحيم سترلينغ ثم سجل من مدى قريب.

وأصبح رصيد سيتي 74 نقطة من 31 مباراة، بينما يملك مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني، 57 نقطة من 29 مباراة، ثم ليستر سيتي وله 56 نقطة من 30 مباراة.

وفي الصراع على التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، فإن ليستر يتقدم بسبع نقاط على وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس.