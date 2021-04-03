ومنح أسينسيو التقدم لريال مدريد في الدقيقة 41 بعد إلغاء هدفين للمرينغي بداعي التسلل، وذلك عندما حول تمريرة بينية من كاسيميرو إلى الشباك بتسديدة من مدى قريب رغم أنه كاد أن يتعثر عند التسديد.

وبعد الهيمنة على الشوط الأول، عانى ريال مدريد فترة طويلة في الثاني مع هطول الأمطار بغزارة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وكاد الحارس تيبو كورتوا أن يتسبب في هدف في مرماه عندما أخطا في التحكم في تمريرة للخلف، لكنه سيطر على الكرة وحولها إلى ركنية قبل أن تتجاوز خط مرماه.

وبعدها ألغى الحكم هدفا ثالثا لريال مدريد بداعي التسلل، لكن في النهاية سجل كريم بنزيمة الهدف الثاني بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من البديل فينسيوس جونيور في الدقيقة 73.

ورفع الفوز الثالث على التوالي في الدوري رصيد فريق المدرب زين الدين زيدان إلى 63 نقطة في المركز الثاني، متقدما بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، بينما يملك أتليتيكو، الذي سيزور إشبيلية الأحد، 66 نقطة.

وقرر زيدان إراحة بعض لاعبيه قبل استضافة ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، حيث غاب المدافع الفرنسي رفائيل فاران، بينما لم يبدأ توني كروس وفينسيوس المباراة ليحصل مارسيلو وإيسكو على فرصة نادرة للمشاركة من البداية.

وغاب القائد سيرجيو راموس أيضا بعد إصابته مع منتخب إسبانيا، وسيغيب عن مباراتي ليفربول، وكذلك مباراة القمة أمام برشلونة في مدريد يوم السبت المقبل.