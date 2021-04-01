ويقول نبيل خشبة، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصري لموقع "سكاي نيوز عربية": "مجموعة قوية تضم أبرز الفرق لكن لدينا طموح كبير لتحقيق إنجاز تاريخي أثناء مشاركتنا في الأولمبياد واقتناص ميدالية باسم مصر".

ويضيف خشبة بعد إعلان نتائج القرعة: "نملك فريقا متميزا ولاعبين من أصحاب الخبرة وجهاز فني قدير، مقومات النجاح متاحة لهذا الجيل والجميع شهد بالأداء المشرف للمنتخب في مونديال اليد خلال يناير الماضي".

وتواجه مصر في المجموعة الثانية فرقا أخرى وهما البرتغال والبحرين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لتشتعل المنافسة بينهم وأبطال المجموعة الأخرى خلال صيف العام الحالي.

ويكشف أمين صندوق اتحاد اليد المصري لموقع "سكاي نيوز عربية" عن اجتماع لجنة المنتخبات مع المدير الفني للفريق القومي، الإسباني روبرتو غارسيا باروندو من أجل مناقشة الخطة الموضوعة لتجهيز المنتخب لأولمبياد طوكيو والوقوف على احتياجات الفريق لسرعة توفيرها.

ويتابع خشبة: "وضع المدرب الإسباني برنامجا متكاملا للمنتخب المصري يشمل مواعيد تجمع الفريق لإقامة معسكرات مغلقة فضلا عن حاجته لإقامة مباريات ودية مع منتخبات من المستوى الأول في كرة اليد، وآلية متابعة المحترفين في الدوريات المختلفة".

ويسترسل عضو اتحاد اليد لموقع "سكاي نيوز عربية": "نعمل على تذليل العقبات أمام الجهاز الفني ودعمه بصورة احترافية في تجهيز المنتخب للظهور بالشكل اللائق في الأولمبياد والوصول إلى حلم الميدالية".

وكانت مصر قد تأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد فوزها ببطولة أفريقيا عقب فوزها على تونس داخل صالة رادس.

وفي كأس العالم لليد الفائتة حصد الفراعنة المركز السابع بعد أداء مشرف في مباريات المجموعات وفي الأدوار التالية.

وتعثر مشوار رجال اليد في مصر خلال البطولة التي أقيمت على أراضيهم بعد الخسارة بشق الأنفس من الدنمارك بدور الثمانية، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل ورجحت كفة الدنمارك خلال الرميات الجزائية.

ويذكر مجدي أبو المجد، المدرب العام لمنتخب اليد خلال المونديال: "مصر تلعب في المجموعة الأصعب وهو أمر متوقع لأن الفرق التي تصل إلى الأولمبياد هي الأفضل عالميا، لكن حظوظنا كبيرة في التتويج بميدالية".

وأسفرت قرعة أولمبياد طوكيو الخاصة بفرق كرة اليد عن تواجد منتخبات النرويج وفرنسا وألمانيا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين في المجموعة الأولى.

ويردف المدرب الذي اعتذر عن منصبه بعد مونديال اليد لموقع "سكاي نيوز عربية": "فريقنا مصنف عالميا ضمن الثمانية الكبار، لا نخشى مواجهة بطل العالم، قدمنا مباريات اتسمت بالندية مع الدنمارك والسويد، ويمكن تخطيهم في الأولمبياد".

ويضيف نجم كرة اليد السابق: "المنتخب الحالي يشهد طفرة هائلة، إمكانيات فنية وإدارية واسعة، لدينا 3 أجيال من اللاعبين المهرة، ودعم من قبل الدولة المصرية غير مسبوق، لا ينقصنا شيء".

ويعتقد أبوالمجد أن كافة المباريات في الأولمبياد صعبة، مشددا على ضرورة اهتمام الفريق المصري بحصد أكبر عدد من النقاط في منافسات المجموعة الثانية وعدم الاستهانة بالمنتخبات الأخرى.

ويختتم حديثه بمناشدة اللاعبين في المنتخب بالاستمرار بالروح التي ظهرت في مونديال اليد، "الحماس والقتال على كل كرة والسعي دائما لإسعاد الشعب المصري بنتائج طيبة وأداء رجولي".