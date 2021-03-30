ونجح منتخب "المرابطون" بالوصول لأمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخهم، بعد نسخة 2019 الماضية، بفضل انتصار مهم في الجولة الأخيرة من التصفيات مساء الثلاثاء.

وحقق منتخب موريتانيا الانتصار بهدف نظيف خارج أرضه، على منتخب أفريقيا الوسطى، بفضل هدف لأبوبكر كامارا، في الدقيقة 45.

وتأهلت موريتانيا بذلك مع المغرب، متصدر المجموعة الخامسة.

وبذلك وصل عدد المنتخبات العربية المشاركة في أمم أفريقيا 2022 إلى 6 منتخبات، وهو إنجاز لم يتحقق في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1957، وشهدت 32 نسخة كاملة.

وبجانب موريتانيا، تأهلت منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر والسودان للبطولة، بينما أصبح المنتخب الليبي الممثل العربي الوحيد الذي فشل بالتأهل.

وستنطلق نسخة البطولة "التاريخية للعرب" في الكاميرون، في يناير من عام 2022.