وكان أغويرو انضم إلى صفوف سيتي قادما من أتلتيكو مدريد الاسباني عام 2011، وسجل 257 هدفاً في 384 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته أفضل هداف في تاريخ النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيتي يخطط لحفلة وداع لمهاجمه عقب آخر مباراة له في الدوري الممتاز أمام إيفرتون في 23 مايو المقبل.

وأصيب أغويرو، البالغ 32 عاما، بفيروس كورونا في يناير 2021 في موسم تعرض خلاله للعديد من الإصابات منعته من خوض أكثر من 3 مباريات بقميص فريقه خلال تلك الفترة.

وغاب أغويرو عن صفوف سيتي في نهاية الموسم الماضي وبداية الحالي بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في أكتوبر الماضي.

وأنهى المهاجم الأرجنتيني أمام فولهام 3-صفر في المرحلة 28 من الدوري في الموسم الحالي، صياما عن التهديف لـ13 مباراة متتالية (641 دقيقة من اللعب و24 تسديدة) ليسجل هدفه الأول في الدوري منذ يناير 2020 وتحديدا بعد 417 يوما، والـ257 في 10 أعوام مع النادي.

وضمن السياق ذاته، صرح مدرب النادي الإسباني جوزيب غوارديولا أنه ربما سيكون بإمكانه منح أغويرو المزيد من الوقت داخل المستطيل الأخضر قبل انتهاء عقده.

وعندما سُئل الأسبوع الماضي إذا ما كان يرغب ببقاء أغويرو لفترة أطول في ملعب الاتحاد، أجاب غوارديولا قائلاً "كإنسان وكشخص، وحتى كلاعب، بالطبع - ولكن علينا أن نرى ماذا سيحصل في نهاية الموسم".

وختم قائلا "لا يمكننا أن ننسى المدة التي غاب فيها. لقد بدأ يتحسن. أعلم أنه يحتاج للمزيد من الدقائق للوصول إلى أفضل حالة له، ولكننا ربما لسنا في الوقت الحالي لمنحه الدقائق من أجل الدقائق".