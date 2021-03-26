وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "كل شيء في كرة القدم له معايير وأسباب، فمثلا النني شارك معنا في تدريب واحد فقط قبل المباراة، وهناك أشياء فنية كثيرة تتحكم في الاختيارات".

وأضاف "محمد النني قد يكون له دور أساسي في مباراة جزر القمر المقبلة، لذلك قررت عدم الدفع به أمام كينيا".

وأوضح "حققنا الهدف المطلوب أمام كينيا وهو التأهل، وأقول دائما هذه المرحلة هي مرحلة تحقيق الأهداف، خصوصا أنه واجهتنا صعوبات كثيرة في الفترة الماضية".

وتابع المدرب المصري: "جدول اللاعبين كان مضغوطا مع أنديتهم في الفترة الماضية، فضلا عن قصر مدة المعسكر قبل المباراة، وغياب بعض اللاعبين عنا، كل هذه العوامل أثرت علينا، لكن نحتاج لتطوير أشياء كثيرة، لذلك نحتاج للوقت".

وأشار البدري إلى أنه سيمنح الفرصة لوجوه جديدة في مباراة جزر القمر المقبلة، كي يستفيد منهم المنتخب في المستقبل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق سيتعامل مع المباراة بجدية.

واختتم حسام البدري تصريحاته قائلا: "سأدرس الخيارات المتاحة أمامنا لتشكيل مباراة جزر القمر بعد العودة إلى مصر، أحمد حجازي عاد إلى السعودية، لكن باقي المحترفين مستمرين معنا، سيكون هناك تغيير في بعض الأسماء عن التشكيلة التي خاضت لقاء كينيا، وكل شيء وارد".

وضمن منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل، رغم تعادله مع مضيفه منتخب كينيا بهدف لمثله في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة من التصفيات برصيد 9 نقاط، متفوقا على نظيره منتخب جزر القمر، الذي حسم تأهله هو الآخر بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر شقيقه جزر القمر، الاثنين المقبل، في الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، علما بأن الفريقين سيتنافسان على الصدارة.