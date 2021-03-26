وقال المتحدث الرسمي باسم النادي عمرو الدرديري في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الزمالك سيعلن عن شعاره الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن إطار خططه لتطوير منظومته الإعلامية.

وأوضح الدرديري: "نجهز شعارا خاصا هو (الزمالك أولا وأخيرا). سيكون شعار جميع عشاق النادي في الفترة المقبلة. لا نملك سوى حب الزمالك أولا وأخيرا".

وتابع المتحدث: "بدأنا بالفعل تطوير المنظومة الإعلامية للنادي وهذا ظهر من خلال موقعه الرسمي. نبحث أيضا تطوير مجلة الزمالك وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أفكار جديدة تليق باسم ومكانة الزمالك".

وتسعى إدارة الزمالك لترسيخ شعار يعبر عن النادي ولاعبيه، على غرار شعار الأهلي الراسخ منذ سنوات "الأهلي فوق الجميع".

آراء إيجابية

وقال نجم الزمالك السابق حمادة عبد اللطيف في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الشعار الجديد "جيد ويعبر عن الكيان نفسه وليس أشخاصه، فنادي الزمالك هو الباقي. يرحل لاعبون ومجالس إدارات ويبقى الكيان".

كما أوضح الناقد الرياضي منتصر الرفاعي لموقع "سكاي نيوز عربية" رأيه في الشعار، قائلا: "من المفترض أن يجنب جميع الزمالكاوية أي نزاعات شخصية ويقفوا خلف الكيان، لذا فالزمالك أولا وأخيرا وقبل كل شيء. على الجميع أن يدعموا الكيان لأنه الباقي وكل الأشخاص إلى زوال".

وأضاف الرفاعي: "بشكل عام هو شعار جيد يهدف إلى توحيد الجماهير خلف نادي الزمالك".

ويتفق معه الناقد الرياضي عبد الحميد فراج، الذي قال في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "جمهور الزمالك دائما مختلف وله طبيعة خاصة في علاقته مع ناديه، ويضرب دائما المثل والقدوة في الانتماء والوفاء للقلعة البيضاء مهما مرت عليه صعوبات ونتائج متراجعة".

ويتابع: "الجمهور سيرفع حاليا شعار (الزمالك أولا وأخيرا) تأكيدا للدعم الكامل للكيان في هذه الفترة، وأرى أن هذا الشعار ليس جديدا على هوية وعقلية الجماهير التي تضع الزمالك في المكانة الأولى والأخيرة".