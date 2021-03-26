وتقدم المصريون بعد أقل من دقيقتين بهدف مباغت من نجم الأهلي محمد مجدي (أفشة) الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، فيما تعادل لأصحاب الأرض عبد الله حسن في الدقيقة 65 بتسديدة أرضية من مدى قريب.

وفي ظهوره الأول بقميص "الفراعنة" منذ صيف 2019، لم يقدم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الأداء المنتظر منه، وبعد مساهمته في هدف منتخب بلاده لعب بأقل مجهود فيما بدا أن أرضية الملعب لم تساعده وزملاءه.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذي حقق إنجازا تاريخيا وتأهل لأمم إفريقيا لأول مرة.

وانتزع منتخب جزر القمر تعادلا مهما أمام مضيفه التوغولي سلبا، الخميس، في موروني.

ورغم سيطرة كتيبة المدرب أمير عبدو على مجريات اللعب، لم يتمكن منتخب جزر القمر من تسجيل أي هدف، لكنه حقق الأهم بانتزاع باكورة مشاركاته في كأس الإمم الإفريقية.

ولدى إعلان الحكم نهاية المباراة، شهدت المدرجات فرحة عارمة من قبل بضعة آلاف من المتفرجين الذين سمح لهم بالتواجد.

وودع منتخب توغو التصفيات بنقطتين، مع نظيره الكيني الذي جمع 4 نقاط وخرج رسميا من المنافسة هو الآخر.