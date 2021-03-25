ويواجه ريال مدريد الإسباني، ضيفه ليفربول الإنجليزي على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر أبريل ، وفي نفس اليوم يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه بروسيا دورتموند الألماني.

ويرحل ريال مدريد هذه المرة لمواجهة ليفربول الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد"، فيما يستقبل بروسيا دورتموند الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 14 أبريل.

وفي نفس الدور ولحساب مواجهات الذهاب، يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي بايرن ميونخ الألماني، يوم الأربعاء السابع من شهر أبريل وفي نفس اليوم يستقبل تشلسي الإنجليزي ضيفه بورتو البرتغالي.

ويسافر فريق باريس سان جيرمان إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ حامل اللقب، في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يستقبل بورتو البرتغالي ضيفه تشيلسي الإنجليزي، مساء يوم الثلاثاء 13 أبريل.

ويواجه المتأهل من مواجهتي "بايرن ميونخ الألماني – باريس سان جيرمان " الفائز من مباراتي "مانشستر سيتي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني" في نصف النهائي الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويحدد طرفا نصف النهائي الثاني، من الفائز من لقائي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين "ليفربول الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني" ضد الصاعد من مباراتي "بورتو البرتغالي – تشيلسي الإنجليزي".

من جانبه قرر مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إقامة مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أيام 27 ثم 28 أبريل 2021، على أن تُلعب مواجهتي العودة من نفس الدور أيام 4 ثم 5 مايو 2021.

من يتأهل لدور نصف نهائي الأبطال؟

ويرصد موقع "سكاي نيوز عربية" فيما يلي تاريخ المواجهات بين الفرق المتنافسة في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، لبحث إجابة السؤال الذي يجول في عقول عشاق تلك الفرق، خلال الفترة الأخيرة وهو "من يتأهل لدور نصف النهائي؟".

تؤكد المواجهات التاريخية أن الكفة متوازنة بين الريال وليفربول، حيث تقابل الفريقان في ستة مناسبات في دور الأبطال، حقق الميرنغي الفوز في ثلاثة مواجهات ومثلهم الريدز، وسجل كل فريق سبعة أهداف في مرمى الآخر.

ويوضح التاريخ تفوق بروسيا دورتموند، على مانشستر سيتي، قبل المواجهة المرتقبة بينهما في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث التقيا في مناسبتين فقط، حقق الفريق الألماني الفوز في مباراة، بينما حسم التعادل المواجهة الثانية بين الفريقين.

وتبرز المواجهات التاريخية بين باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ تفوقّا طفيفًا لصالح الفريق الفرنسي على الرغم من الذكريات السيئة للباريسيين بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2019-2020، لحساب العملاق البافاري بهدف نظيف، في المباراة النهائية.

وبشكل عام التقى الفريقان في تسعة مباريات رسمية، تفوق باريس سان جيرمان الفرنسي في خمسة مواجهات، بينما تغلب بايرن ميونخ الألماني في أربعة، وسجل كل نادٍ 12 هدفًا في شباك الآخر.

وأخيرًا واجه تشلسي منافسه في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بورتو خلال ثمانِ مواجهات شهدت تفوق الفريق الإنجليزي في خمسة مباريات، فيما تغلب البرتغاليين في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة لقاء واحد فقط، وبشكل عام سجل البلوز 12 هدف في شباك بورتو البرتغالي، الذي هزً الشباك الزرقاء بسبعة أهداف.

تحليل فني

ويحلل هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق والمحلل الفني، مباريات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يكشف فرص وحظوظ كل فريق في التأهل للمربع الذهبي لأقوى بطولات كرة القدم.

يقول فاروق لـ "سكاي نيوز عربية": " بشكل عام أرى أن هناك بعض من المباريات صعبة وبعضها الآخر متكافئ، وأقواها بلا شك مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ".

ويتابع فاروق حديثه بشأن مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ: " بالرغم أن بايرن ميونخ قد اكتسح العالم في العام الماضي، إلا أن مباراته أمام باريس سان جيرمان في نهائي النسخة الماضية كانت متكافئة بل وأضاع الفريق الباريسي عدة فرص، ولكن هي مباراة غير متوقعة بالنسبة للنتيجة وعلى المستوى الشخصي".

ويكمل المحلل الفني بشأن مباراة ريال مدريد وليفربول: "مباراة تحمل العراقة والأصالة الخاصة بالبطولة، لأن هذه المباراة تحمل تسعة عشر لقبا، منها ثلاثة عشر لريال مدريد وست ألقاب لصالح ليفربول، وبالرغم من الموقف الصعب لليفربول هذا الموسم، إلا أن اللقاء سيكون متكافئ إلى أبعد الحدود، أيضا ريال مدريد يضع كل آماله على هذه البطولة خاصة بعدما ودع بطولة الكأس ويأتي ثالثا في الدوري ونفس الشيء ليفربول، لذا هي مباراة البحث عن الذات".

ويردف نجم الزمالك الأسبق محللا مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند " غوارديولا وتدريبه في البوندسليغا ولقاءاته العديدة مع بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند، تجعل مواجهة السيتي وبروسيا مختلفة، وليس لها علاقة بالمستوى الكبير الذي يقدمه مان سيتي في الدوري الإنجليزي، لأن بروسيا دورتموند فريق خطير جدا، ومن الممكن أن يصعب مهمة مان سيتي".

ويبزر فاروق تحليلاته بشأن مواجهة تشلسي ضد بورتو: " كانت مفاجأة صعود بورتو على حساب يوفنتوس، وتشلسي مع توماس توخيل، ما يجعل المواجهة قوية جدا وبشكل عام أرشح تشلسي لأن فريق مختلف مع توخيل ويكفي أنه لم يتلقى أية هزيمة في المباريات السابقة".

ويتم المحلل الفني متوقعا أطراف المربع الذهبي: " ريال مدريد وتشلسي وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ولكني لا أستبعد أبدا المفاجآت".

وفي نفس السياق يقول الناقد الرياضي والمحلل الفني أسامة عواد في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" بشأن مواجهة ريال مدريد وليفربول: " الفرص متساوية بين الفريقين، وإن كان هناك أفضلية طفيفة لرجال يورغن كلوب، لأن الدافع لديهم أقوى من ريال مدريد، نظرا لاحتياجهم لتحقيق هذه البطولة لتعويض الإخفاق في الدوري الإنجليزي على عكس ريال مدريد الذي لديه فرصة قوية في المنافسة على لقب الليغا، ولكن نظريا ليفربول هو المرشح الأقوى لعبور مواجهتي الريال".

وبشأن مواجهتي باريس وبايرن ميونخ يبرز عواد: " أرشح بايرن ميونخ لعبور مواجهتي باريس، نظرا لثبات مستوى الفريق البافاري في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى استمرار توهج ليفاندوفسكي وتماسك الفريق الألماني، على عكس الفريق الباريسي الذي يعاني على الصعيد الدفاعي".

ويعلق المحلل الفني على مباراتي تشلسي وبورتو: " الكفة تميل لصالح رفاق توماس توخيل، تشلسي فريق يقدم مستويات أكثر من رائعة مع المدرب الألماني في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وأعتقد أن البلوز هو المرشح الأبرز للعبور إلى نصف النهائي".

ويتم الناقد الرياضي حديثه بشأن موقعتي مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند: " مانشستر سيتي الأوفر حظّا أمام بروسيا دورتموند، فالفريق الألماني مستواه متراجع نسبيا في الفترة الأخيرة، بالإضافة لأزمات هالاند وتكفيره في الرحيل عن الفريق وبشكل عام كافة الترشيحات تصب في مصلحة أبناء بيب غوارديولا".