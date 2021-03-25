وقال شوقي غريب في حديث لوكالة فرانس برس: "قرار انضمام محمد صلاح للمنتخب قرار ثلاثي، أولا قرار فني مني أنا شخصيا، ثم قرار إداري من نادي ليفربول ومديره الفني الألماني يورغن كلوب، ثم رغبة اللاعب نفسه في المشاركة معنا في الأولمبياد".

وأضاف "انضمام صلاح للمنتخب في الأولمبياد تحرك من الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والجهاز الفني، بحثا عن ميدالية أولمبية ستكون الأولى في تاريخ مشاركة كرة القدم المصرية في الأولمبياد".

وحول ما إذا كان هناك تواصل بين المدير الفني واللاعب، قال غريب "أعلنت رغبتي وأمنيتي في أن يكون صلاح معنا في الأولمبياد، واللاعب لم يعلن رفضه، وهو ما يعنى أن لديه الرغبة في المشاركة معنا".

وتابع: "اسم صلاح كأحد افضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم سينقل منتخب الفراعنة إلى مكانة أخرى في الأولمبياد"، وأشار إلى أن "وجوده سيفرق معنا كثيرا" مستشهدا بدور البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان الفرنسي في قيادة منتخب بلاده للحصول على ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.