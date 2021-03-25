وأوضح نيدفيد في تصريحات صحفية، الأربعاء: "بالنسبة لي كريستيانو لاعب لا يمكن المساس به. يرتبط بعقد حتى 30 يونيو 2022 وسيبقى في الفريق. سنرى ما الذي سيحدث بعد ذلك".

وثارت تكهنات بشأن إمكانية عودة رونالدو (36 عاما) إلى ريال مدريد الإسباني، بعد نتائج يوفنتوس المخيبة هذا الموسم، حيث خرج من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتضاءلت آماله في الحفاظ على لقب الدوري.

ومن جهة أخرى، أكد ندفيد أن المدير الفني أندريا بيرلو لن يرحل عن النادي رغم الموسم المخيب للآمال.

وتولى بيرلو مسؤولية يوفنتوس بشكل مفاجئ خلفا للمدرب ماوريسيو ساري في أغسطس الماضي، رغم افتقاره لخبرة سابقة في مجال التدريب.

وتعرض بيرلو البالغ من العمر 41 عاما، الذي فاز بكأس العالم ولقبين لدوري الأبطال و6 ألقاب للدوري الإيطالي قبل اعتزاله في 2017، لانتقادات شديدة مؤخرا، بعد تراجع النتائج محليا وقاريا.

وقال ندفيد أسطورة يوفنتوس ومنتخب التشيك سابقا: "سيبقى بيرلو مدربا ليوفنتوس. أنا متأكد من ذلك بنسبة مئة في المئة".

وتابع نائب رئيس يوفنتوس: "نحن ملتزمون بمشروعنا مع أندريا ونعلم أننا سنواجه صعوبات. كنا نرغب في تقديم نتائج أفضل من ،ذلك لكن كان من المتوقع أن نواجه صعوبات".

واستطرد: "سنتحلى بالهدوء لأننا نسير في الطريق الصحيح وفق الخطة. يملك بيرلو كل المقومات ليصبح مدربا عظيما".