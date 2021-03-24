وقال الأهلي في بيان رسمي "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله بن معتوق مؤمنة، إنهاء علاقته بمدرب الفريق ميلوفيتش بالتراضي بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة بين الطرفين".

ونقلت "فرانس برس" عن البيان "كما تم تكليف يوسف عنبر لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم".

ويحتل الأهلي المركز السابع في الترتيب برصيد 35 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر، وعلى بعد ثلاث نقاط من التعاون الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

ومني بطل السعودية في ثلاث مناسبات آخرها عام 2016 بالهزيمة في آخر خمس مباريات تواليًا في الدوري للمرة الاولى في تاريخه.