استضافة ليبيا لمباراة منتخبها أمام نظيره التونسي تأتي بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رفع الحظر الكامل عن الملاعب الليبية بصورة رسمية وهو الحظر الذي استمر منذ عام 2013.

سكاي نيوز عربية، تواصلت مع يونس الكزه، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي أبدى سعادته بعودة بلاده مرة أخرى لاستضافة المباريات الدولية الرسمية، قائلاً: "في ليبيا نعتبر هذه المباراة عرس ومهرجان كروي لكونها أول مباراة دولية بعد غياب ما يقارب الثمان سنوات بغض النظر عن النتيجة".

ويدخل المنتخب الليبي المباراة متذيلاً لمجموعته، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن تنزانيا صاحبة المركز الثالث، بينما يتصدر المنتخب التونسي المجموعة بـ 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، إلى أنهم عملوا خلال الأيام الماضية منذ رفع الحظر على ملاعب بلاده على تجهيز وتنفيذ كل توصيات لجنة اعتماد الملاعب المكلفة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأوضح الكزه، خلال حديثه لسكاي نيوز عربية: “كان هناك بعض التوصيات من قبل لجنة اعتماد الملاعب بخصوص الإنارة وغرف تغيير الملابس الخاصة بالفرق المشاركة بالإضافة إلى كاميرات المراقبة وتم الانتهاء من كل هذه التوصيات".

وأتم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يعتبرون مباراة تونس بمثابة اختبار حقيقي بعد رفع الاتحاد الأفريقي الحظر على ملاعبهم، قائلاً: “نجاحنا في استضافة المباراة يُعني الاستمرار في اللعب داخل ملاعبنا.

وأشار الأمين العام لاتحاد كرة القدم في ليبيا، عبد الناصر الصويعي، إلى أنهم تقدموا بملف كامل تم عرضه في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي (كاف)، الذي عُقد بمدينة ياوندي في الكاميرون وتم دعمه من قبل بعض الاتحادات التي وصفها بـ "الشقيقة".

وتابع "الصويعي"، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أرسل بعثة تفتيش زارت مدينة طرابلس وتحديدًا ملعب طرابلس الدولي والفنادق المجاورة له كما تجولت في شوارع المدينة، وتكرر الأمر نفسه في بنغازي؛ حيث زارت ملعب بنينا وبعض الفنادق وكان الانطباع ممتازا؛ خاصة من الجانب الأمني".

وأتم الأمين العام لاتحاد كرة القدم في ليبيا، تصريحاته بالإشارة إلى أن اللجنة أوصت بعدة أشياء عملوا على تنفيذها لاستقبال نظيرهم التونسي على ملعب بنينا.

يُذكر أن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، قد أعلن في نهاية شهر فبراير الماضي، عبر مقطع فيديو بثته الحسابات الرسمية لاتحاد الكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برفع الحظر الكامل عن الملاعب الليبية بصورة رسمية