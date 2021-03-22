وتداولت صحف محلية أن هناك انتعاشة بخزينة النادي القاهري بسبب مشاركة لاعبي الفريق ببرنامج رامز جلال، كون النادي الأحمر يحصل على 20 بالمئة من المقابل المادي الذي يُقدم لأي لاعب بالفريق نظير الظهور الإعلامي.

وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، كشف المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي جمال جبر حقيقة انتعاش خزينة النادي بعد ظهور ثلاثي المارد الأحمر بالبرنامج الترفيهي.

"الأهلي أكبر من ذلك"

يقول جبر: "الأهلي أكبر من أن تنعش خزينته بنسبة من المقابل المالي للظهور الإعلامي للاعبين، والفريق يعيش فترة استقرار مادي، بعد البطولات والاستثمارات الأخيرة".

وأضاف "لا يمكن لأي لاعب الظهور في أي برنامج رياضي دون إذن النادي، وبالفعل النادي يحصل على 20 بالمئة من المقابل المادي للظهور الإعلامي للاعبين، ويكون توقيت تصوير الحلقات لا يتعارض مع تدريبات الفريق أو مبارياته".

كما ينتقد جبر ما تم تداوله إعلاميًا عن تسبب برنامج "رامز مريض نفسي" في انفراجة مالية داخل أسوار القلعة الحمراء، مؤكدًا أن هذا ينتقص من قيمة النادي الأحمر.

وختم: "هناك نظام قوي بالنادي الأهلي، ينظم تعامل أي عنصر بداخله مع الجهات الأخرى، ومن بينها الجهات الإعلامية، ولا يحدث شيء داخل النادي أو خارجه، دون علم الإدارة والاحتكام للوائح والقواعد الموجودة داخل الفريق".