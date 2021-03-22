وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في "أنفيلد" مع نهاية الموسم الجاري، حيث يمكنه وقتها الرحيل إلى ناد آخر من دون مقابل.

وأكدت صحيفة "تايمز" البريطانية، الأحد، أن برشلونة أبرم اتفاقا بالفعل مع فينالدوم، من أجل الانضمام إليه مجانا خلال الصيف.

وظل اللاعب الدولي في منتخب هولندا على قائمة رغبات مواطنه رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، ومع انتخاب خوان لابورتا رئيسا للنادي الكتالوني فإن الانتقال بات على وشك الحدوث.

ونظرا للأزمة المالية الحادة التي يمر بها برشلونة، فإن النادي عليه أن يقلل نفقاته خلال الصيف، حيث يجري البحث عن لاعبين تنتهي عقودهم قريبا.

وفينالدوم لن يكون على ما يبدو الصفقة الوحيدة المجانية لبرشلونة، فمن المقرر أن يتعاقد النادي أيضا مع إيريك غارسيا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي من دون مقابل بعد انتهاء عقده.

وفي حال انتقل فينالدوم إلى برشلونة، فسيخوض صاحب الـ70 مباراة دولية تجربته الأولى في الدوري الإسباني، بعدما لعب في هولندا لمصلحة فاينورد وأيندهوفن، وفي إنجلترا بقميصي نيوكاسل يونايتد وليفربول.