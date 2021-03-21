ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن المدافع الهولندي عازم على المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا الصيف المقبل رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

ويصر كلوب أن على فان دايك التركيز على العودة مع المعسكر التدريبي لليفربول في أغسطس المقبل، عوضا عن استعجال العودة من الإصابة الخطيرة للعب مع هولندا في الصيف.

لكن المصادر تؤكد أن فان دايك عازم على المشاركة مع هولندا في يونيو، أي بعد 8 أشهر من إصابته.

ووفقا لخبير إعادة التأهيل الرياضي، ريموند فيرهيجن، فإن العودة المبكرة تمثل خطورة كبيرة للاعب.

وقال فيرهيجن: "إن لم يخض أي دقيقة لعب مع ليفربول، ثم بدأ باللعب مع هولندا، فإن هذا يعرضه لخطر تفاقم الإصابة".

ويطمح فان دايك للعودة للعب مع ليفربول قبل انتهاء الموسم الحالي، ليهيأ نفسه لتمثيل الطواحين الهولندية صيفا.