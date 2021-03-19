ومن بين الفيديوهات التي نشرها الحساب، تجاهل ماني التمرير لصلاح في مباراة ليفربول الأخيرة أمام وولفرهامبتون، والتي انتهت بفوز "الريدز" بهدف دون مقابل.

وأظهر الفيديو الذي نشره موقع "غيف مي سبورت"، تواجد صلاح في موضع أفضل من ماني الذي كان يجب عليه أن يمرر الكرة إلى المصري الدولي، إلا أن النجم السنغالي تجاهل ذلك، وفضّل التسديد.

وأرفق الحساب الفيديو مع منشور جاء فيه: "الفيديو يكشف سبب عدم استمرار يورغن كلوب على مواصلة النجاحات والفوز بشكل متواصل. إنه يتهاون مع اللاعبين ولا يتدخل فيما بينهم، وهو أمر نشاهده بشكل أسبوعي تقريبا في أرض الملعب".

وكان مهاجم ليفربول السابق، نيل ميللور، قد علّق على المشكلة القائمة بين صلاح وماني بقوله إنه لا يوجد ثمة شيء مثير للقلق.

وقال ميلور في تصريحات لموقع "توك سبورت": "أعتقد أن كليهما يرغب في أن يكون الهداف. هذا كل ما في الأمر، فهما يرغبان في تسجيل الأهداف، ولا أعتقد أن هناك مشكلة"، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.

كذلك أكد مايكل أوين، نجم الكرة الإنجليزية السابق، في تصريحات سابقة، أن ماني لا يحصل على ركلات جزاء لأنه لا يرغب في أن يسجل صلاح مزيدا من الأهداف.

وشدد أوين على أن أفضل المهاجمين في العالم اشتهروا بكونهم "أنانيين بطريقة ما"، مضيفا "هؤلاء اللاعبون كانوا يذهبون للحصول على الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين.. قد يكون ما أطرحه نوعا من النظريات الجامحة، لكنها الطبيعة التنافسية لماني وصلاح.. رأيناهم لا يمررون إلى بعضهم البعض عندما يكون أحدهم في وضع أفضل بكثير من الآخر".

جدير بالذكر أنه في مايو الماضي، اعترف ماني، أن تعاقد ناديه مع صلاح صيف 2017، جعله يخاف على مركزه الأساسي في التشكيلة.