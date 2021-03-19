حصد برشلونة الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا في خمسة مناسبات منذ انطلاقها عام 1955، فيما أحرز الفريق الكتالوني البطولة الأخيرة له موسم 2015، كان ذلك على حساب يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة 3-1، في اللقاء الختامي الذي أُقيم على أرضية الملعب الأولمبي في مدينة برلين.

ويوم الأربعاء، أقام برشلونة حفل تنصيب خوان لابورتا رئيسًا جديدًا للبارسا، في المنصة الشرفية بملعب "الكامب نو"، حيث وجه الرئيس عدد من الرسائل الهامة إلى جماهير الكتالوني، في حضور عدد من نجوم الفريق أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، بالإضافة إلى المدرب الهولندي رونالد كومان.

التحدي الأول لدى خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، هو تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد بشكل مجاني وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال لابورتا أثناء حفل تنصيبه رئيسًا للبارسا، بشأن تمديد عقد ميسي: "سنحاول بكل ما أوتينا من قوة إبقاء ميسي معنا، بالتأكيد سوف نحاول إقناع ميسي بالبقاء، لأنه أفضل لاعب في التاريخ، أحبك وبرشلونة أيضًا تحبك".

صفقات مشروع لابورتا

ربطت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، بالتعاقد مع عدد من النجوم خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد، لتدعيم صفوف البارسا فيما أُطلق عليه "مشروع لابورتا".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها، أن خوان لابورتا، الذي عاد لقيادة النادي الكتالوني في ولاية ثانية، بعد الأولى (بين العامين 2003 و2010)، يعمل على بناء فريق قوي للبارسا، استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يعمل على حسم أولى صفقات برشلونة وهي إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالبقاء داخل "كامب نو"، من خلال تقديم ملامح مشروعه الجديد للبرغوث.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن لابورتا يخطط لضم أربعة صفقات مجانية إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، هم الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، ومواطنه ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي، الإسباني إيريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

عودة برشلونة

ويبحث موقع "سكاي نيوز عربية" كيفية عودة فريق برشلونة الإسباني، لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائن البارسا منذ عام 2015، من خلال تصريحات خاصة مع خالد غنيم مدرب فريق الشباب بنادي رايو فاليكانو الإسباني، والمحلل الفني "محمد عمارة".

ويبزر خالد غنيم المدرب المصري لفريق الشباب بنادي رايو فاليكانو الإسباني، ومدرب أتليتكو مدريد السابق، أبرز الصفقات التي يحتاجها برشلونة لبناء فريق قوي قادر على حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

ويقول غنيم: "دائما السؤال عن الصفقات تجيب عليه الإدارة الفنية للنادي، لكن اجتهادا، البارسا في حاجة إلى مدافع بكفاءة جيرالد بيكيه في التعامل في المساحات بذكاء، وفي توقف (واحد ضد واحد)، ومن وجهه نظري حاليا، أرى أن برشلونة في حاجة إلى أحد الهولنديين فان ديك ودي ليخت أو ألابا".

ويتم المدرب المصري لفريق رايو فاليكانو: " المركز الآخر هو الظهير الأيمن، يجب التعاقد مع لاعب يجيد الدفاع والهجوم وليس شق واحد فقط، ويكون بديل قوي لجوردي ألبا، بالإضافة إلى لاعب خط وسط بديل بوسكيتس، ومهاجم ذكي داخل منطقة الجزاء ومميز في إنهاء الهجمة".

ويبرز المحلل الرياضي محمد عمارة صفقات برشلونة المحتملة: " هناك صفقتان محتملتان في برشلونة، هما أغويرو وديباي وهم صفقات جيدة لبرشلونة، كما أن الفريق حسم صفقة إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي".

ويتابع عمارة: "أرى أنه من الصعب على مسؤولي برشلونة، حسم صفقة رابعة في الصيف، خاصةً أن الفريق يعتمد على لاعبين شباب في الفترة الأخيرة، كذلك في حال مغادرة ميسي برشلونة فمن الوارد أن يفتح رحيله مجالا للتعاقد مع صفقة جديدة في مركزه لأن النادي سيكون قلل من قيمة الأموال التي يدفعها إلى ميسي وبالتالي التعاقد مع صفقة جديدة".

وبشأن حصد لقب دوري أبطال أوروبا يؤكد المحلل الرياضي، يقول: "برشلونة غير قادر على حصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، يجب الانتظار على هؤلاء الاعبين مدة لا تقل عن ثلاثة أو أربعة أعوام، لحين أن يكتسب هؤلاء اللاعبين الشباب خبرة، لا يوجد لاعبين خبرة في الفريق غير ميسي ودي يونغ وهو لاعب شاب أيضا".