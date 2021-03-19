وكان كمارا غاضبا بعدما همس أوندريه كودلا بشيء في أذنه، ووجه إليه حديثا وهو يضع يده على فمه مما أدى إلى شجار بين اللاعبين.

وأكمل بطل اسكتلندا المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد كيمار ليون بالوغن، وودع المسابقة بالخسارة 3-1 في النتيجة الإجمالية.

وقال جيرارد: "لاعب فريقي أبلغني أنها كانت إهانة عنصرية. أشعر بالغضب... أعلم غلين وأثق فيه مئة في المئة والأمر مخيب للغاية".

وأضاف: "إذا أردت توجيه حديث إليك على أرض الملعب فلماذا أضع يدي على فمي أو أهمس في أذنك".

وتابع قائلا: "الأمر بيد اليويفا الآن وأتمنى ألا يتم إغفاله"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ونفى سلافيا تلك المزاعم وقال في بيان، إن كمارا اعتدى على كودلا بعد المباراة، وأوضح المدافع أن ما همس به للاعب الفنلندي لم يكن إهانة عنصرية.

جدير بالذكر أن المهاجم روفه، تعرض لإهانة عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرده بسبب تدخل على أوندريه كولار حارس سلافيا.