وستسحب في نيون السويسرية ظهر الجمعة، قرعة دور ربع النهائي ودور نصف النهائي للبطولة الأقوى في أوروبا.

الفرق المتأهلة

وتأهل لدور ربع النهائي هذا الموسم 3 أندية إنجليزية، و2 ألمانية، وممثل واحد لإسبانيا والبرتغال وفرنسا.

الفرق المتأهلة هي:

مانشستر سيتي الإنجليزي

ليفربول الإنجليزي

تشلسي الإنجليزي

بايرن ميونيخ الألماني

بوروسيا دورتموند الألماني

ريال مدريد الإسباني

باريس سان جرمان الفرنسي

بورتو البرتغالي

نظام القرعة

القرعة ستكون مفتوحة لجميع المواجهات، حيث من الممكن أن يواجه فريقان من نفس الدولة بعضهما البعض.

القرعة ستحدد صاحب الأرض في مباراة الذهاب.

وبعد نهاية قرعة ربع النهائي، ستقام قرعة نصف النهائي، لتحديد أي مواجهات سيصبان للقاء مع بعض في الدور المقبل.

موعد القرعة

القرعة ستقام في الساعة الثانية من ظهر الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، أي الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش.

مواجهات مرتقبة

تترقب جماهير الكرة عددا من "المواجهات النارية" التي ستسفر عنها القرعة، خاصة مع تأهل نخبة الأندية لهذا الدور.

من المواجهات المرتقبة التي قد تفرز عنها القرعة، مواجهة مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا، وخصمه بايرن ميونيخ الألماني، في موقعة هجومية بحتة، لم يسبق أن وقعت في عهد غوارديولا، مما يجعلها غامضة ومثيرة.

وتترقب الجماهير كذلك لقاء ثأريا لبايرن ميونيخ أمام ريال مدريد، الذي أقصاه من البطولة عامي 2017 و2018 بطريقة دراماتيكية.

كما تنتظر الجماهير لقاء الثأر الحقيقي بين ليفربول ومحمد صلاح، أمام ريال مدريد وراموس، للمرة الأولى بعد نهائي بطولة 2018 "المشؤوم"، والذي تعرض خلاله صلاح لإصابة خطيرة.

موعد المباريات

مباريات دور ربع النهائي ستقام بين 6 و14 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات نصف النهائي بين 27 أبريل و5 مايو، بينما يقام نهائي البطولة في إسطنبول ليلة 29 مايو.

تفوق ألماني

اتضح تفوق المدربين الألمان في أوروبا هذا الموسم، حيث يقود الألمان 4 من أصل 8 أندية تأهلت لربع النهائي.

ويدخل هذا الدور 4 ألمان وهم يورغن كلوب مدرب ليفربول، وتوماس توخيل مدرب تشلسي، وهانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ، وإيدن تيرزتش مدرب بوروسيا دورتموند.

غيابات تاريخية

ويغيب عن هذا الدور الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لأول مرة منذ عام 2005، كما يغيب عن هذا الدور برشلونة لأول مرة منذ عام 2007.