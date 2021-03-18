وأشار التقرير إلى أن ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية الذي يسع 60 ألف متفرج، سيكون جاهزا لاستضافة نسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة من هذا العدد لنهائي كأس الملك للموسم الماضي بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في الثالث من أبريل، وكذلك لنهائي الموسم الجاري بين برشلونة وبلباو في 17 من الشهر ذاته.

وأوضح التقرير أنه سيُسمح للجماهير في الأندلس فقط بحضور المباريات، بسبب حظر السفر بين أقاليم إسبانيا بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

ورفض الاتحاد الإسباني التعليق على التقرير، لكنه قال إنه سيعقد اجتماعا مع بلباو وسوسيداد يوم الخميس لتنسيق الأمور المتعلقة بالمباراة النهائية، ومنها إمكانية حضور المشجعين.

لكن وزيرة الصحة كارولينا دارياس أكدت أن الحكومة لن تسمح بحضور الجماهير في المباراتين، وأضافت أمام مؤتمر صحفي، الأربعاء: "نريد عودة الجماهير في تلك الأحداث بالطبع، لكن الوقت لم يحن بعد".

وأوضحت الوزيرة: "نتحدث عن أكثر من 10 آلاف شخص، ويجب أن تتفهم الجماهير أنه ذا ليس ممكنا. هذه الوزارة وأنا سنحاول العثور على وسيلة لضمان عدم حدوث ذلك. هذا ليس صحيحا، إنه ليس في وقته وغير مناسب".

وحظرت إسبانيا حضور المشجعين لمباريات كرة القدم على مستوى المحترفين منذ مارس 2020 بسبب جائحة "كوفيد 19"، ليتفق بلباو وسوسيداد على تأجيل نهائي كأس الملك لعام واحد لزيادة فرصة وجود الجماهير في المدرجات.

وانتقدت حكومة إقليم الباسك، حيث ينتمي ناديا سوسيداد وبلباو، إمكانية حضور الجماهير، ودعت لمواصلة حظر التجمعات الكبيرة حيث لا يزال فيروس كورونا يشكل خطرا.

وقال متحدث باسم حكومة الباسك: "لا نعتقد أن هذا هو أفضل وقت لدعوة الناس لحضور مباراة في كرة القدم بينما نواصل دعوتهم لعدم التجمع في حشود أو استقبال أي شخص من خارج الأسرة في بيوتهم. الوضع الصحي لا يسمح برحلة كهذه ويتعين علينا توخي الكثير من الحذر عندما نشاهد المباراة ونحتفل بنتيجتها".

وتحدث رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس عن أمله في عودة الجماهير إلى مباريات الدوري نهاية أبريل المقبل، بعدما تنهي الحكومة تقييم الوضع.