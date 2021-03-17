وجدد الفريق الملكي فوزه على ضيفه أتالانتا، لكن هذه المرة بنتيجة 3-1، في إياب ثمن نهائي المسابقة، بعدما كان فاز ذهابا بهدف نظيف.

وبعد موسمين مخيبين على الصعيد القاري، قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فريقه إلى ربع النهائي، بعدما سبق أن أحرز تحت إشرافه لقب المسابقة الأعرق أوروبيا على مدى 3 مواسم تواليا (2016 و2017 و2018).

سجل لريال مدريد هدافه الفرنسي كريم بنزيمة (34) وقائده سيرخيو راموس (60 من ركلة جزاء) وماركو أسونسيو (85)، فيما أحرز للفريق الخاسر الكولومبي لويس مورييل (83).

وفي مباراة أخرى، بلغ مانشستر سيتي الدور ربع النهائي بفوزه على مونشسنغلادباخ 2-صفر، في بودابست.

وسجل البلجيكي كيفن دي بروين (13) والألماني المتألق إيلكاي غوندوغان (18) هدفي الفريق السماوي، الذي كان فاز ذهابا أيضا بالنتيجة ذاتها.

وهي المرة الرابعة تواليا التي يبلغ فيها مانشستر سيتي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية، لكنه فشل في تخطي هذا الدور في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وكان الخروج في النسخ الأخيرة على يد ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، وأولمبيك ليون الفرنسي، تواليا.