وسجل هدف اللقاء الوحيد حمدو الهوني في الدقيقة 73، بتسديدة زاحفة فشل محمود جنش حارس الزمالك في التعامل معها.

وكرر الترجي فوزه على الفريق المصري الذي تحقق في الجولة الماضية من المجموعة ذاتها، لكنه حقق انتصاره الأول على الزمالك في مصر.

وبذلك ارتفع رصيد الترجي إلى 10 نقاط يتصدر بها المجموعة وضمن التأهل لدور الثمانية، فيما تجمد رصيد الفريق الأبيض وصيف النسخة الماضية عند نقطتين في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، حقق مولودية الجزائر فوزا صعبا على ضيفه تونغيث السنغالي، ليرفع رصيده من النقاط إلى 8، بينما بقي الضيف في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ومع تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات، عزز الفريقان التونسي والجزائري موقفيهما، فيما بات الزمالك في وضع حرج، ولا يمتلك سوى فرصة حسابية ضعيفة لبلوغ ربع النهائي.