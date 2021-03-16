وأعلن ياني أندرسون، المدير الفني لمنتخب السويد، قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهتي جورجيا وكوسوفا في تصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة عودة المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) بعد غياب 5 سنوات، أعلن خلالهم اعتزاله اللعب الدولي.

وأحرز ابراهيموفيتش على المستوى الوطني 62 هدفا في 112 مباراة للسويد من 2001-2016.

وقد تعني العودة بشكل كبير، مشاركة إبراهيموفيتش في بطولة كأس أوروبا الصيف المقبل مع منتخب السويد.

ولكن دون أهم لاعب في صفوف منتخبها، وصلت السويد لربع النهائيات في كأس العالم 2018 في روسيا، وهو أفضل أداء لها في البطولة منذ 1994.

وتخوض السويد غمار تصفيات المونديال في المجموعة نفسها التي تضم إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.

وقال مدرب السويد: "أولا وأخيرا، هو لاعب جيد للغاية، أفضل ما حظينا به في السويد. وبالطبع من الممتع كثيرا أنه يرغب في العودة."