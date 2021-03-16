وقال هنري في حديثه لسكاي سبورتس مساء الاثنين، إن عودة البرتغالي ديوغو جوتا لصفوف ليفربول بعد غياب بسبب الإصابة، سيساعد صلاح بالعودة لتسجيل الأهداف وقيادة فريقه للانتصارات.

وسجل جوتا هدف ليفربول الوحيد، في انتصاره المهم على وولفرهامبتون، مساء الاثنين، مستفيدا من هجمة بدأها صلاح.

ولم يسجل صلاح في آخر 5 مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تراجع ليفربول كثيرا هذا الموسم حتى وصل للمركز السادس الآن.

وقال هنري إن إصابة جوتا كانت من الأسباب الرئيسية لتراجع مستوى ليفربول، لأن الفريق كان متصدرا للدوري، قبل أن يبدأ بالتراجع مع إصابة النجم البرتغالي.

وأكد النجم الفرنسي السابق أن وجود جوتا سيقلق ساديو ماني ومحمد صلاح بشأن الحفاظ على مركزيهما في التشكيلة، مما سيدفعهما للعطاء أكثر، خوفا من فقدان مركزهما لجوتا، وهو "أمر صحي" على حد تعبيره.

وبالإضافة لذلك، فأن جوتا سيوفر التمريرات والمساحات الجيدة لصلاح خلال المباريات، مما سيتيح له فرصا أكبر للتهديف.